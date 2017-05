W październiku będą gotowe tereny pod inwestycje w strefie gospodarczej w Augustowie. 20 ha gruntów będzie miało do tego czasu wymaganą infrastrukturę techniczną. Władze Augustowa rozpoczęły kampanię promującą strefę

Miasto liczy na inwestorów, którzy dadzą pracę augustowianom, ale chce również przyciągać nowych mieszkańców atrakcyjną pracą czy mieszkaniami, które powstaną w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Wydaliśmy profesjonalny biuletyn informacyjny, nakręciliśmy film reklamowy pod kątem terenów inwestycyjnych z hasłem „Augustów najlepsze miejsce do życia i inwestycji w Polsce”. Ja jestem o tym bardzo głęboko przekonany, bo to jest miasto z bardzo dużym potencjałem - powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Augustowska Strefa Gospodarcza powstaje u zbiegu dwóch dróg krajowych: nr 61 i 8. Pieniądze na uzbrojenie tego terenu pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Burmistrz ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach rząd podejmie decyzję o utworzeniu na tych terenach podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co - jego zdaniem – jeszcze bardziej powinno przyciągać inwestorów.

Chcemy kierować ten produkt, jakim jest przyszła strefa ekonomiczna, do konkretnych inwestorów. Wiadomo, że działki będą sprzedawane w procedurze przetargowej, będziemy chcieli zachęcać inwestorów, żeby przystępowali do tych przetargów, będziemy sami też jeździć na indywidualne rozmowy, prezentując im walory inwestowania w Augustowie - powiedział Walulik.

Taka kampania ruszy po 20 maja. Działki będą sprzedawane w 2018 r.

Walulik mówi, że tereny inwestycyjne w Augustowie cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zgłosiły się m.in. firmy z branży spożywczej, budowlanej, ale i zbrojeniowej, choć ta ostatnia nie może korzystać z ulg przewidzianych w strefie ekonomicznej. Podkreślił, że miastu zależy na tym, by przyciągać specjalistów wysokiej klasy i firmy zaawansowanych technologii.

My mamy plany i wiemy, jak pozyskać ludzi z zewnątrz. M.in. chcemy się wpisać w program Mieszkanie plus, mamy ładną działkę i chcemy budować tanie mieszkania pod wynajem dla ludzi z zewnątrz i zachęcać Polaków - na zasadzie relokacji - do mieszkania w Augustowie - powiedział burmistrz.

Miałoby powstać ok. 700 takich mieszkań, trwają negocjacje ze spółką Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Zdaniem Walulika, atutem Augustowa jest atrakcyjne położenie przyrodnicze, liczne jeziora i lasy, co stanowi dobrą bazę do relaksu po pracy.

Chcemy te walory pokazywać potencjalnym mieszkańcom Augustowa - dodał.

Powiedział, że liczy na "plan Morawieckiego i powołanie podstrefy Suwalskiej SSE".

Z analiz wykonanych w marcu 2017 r. na zlecenie miasta przez Biostat wynika, że system ulg dla przedsiębiorców jest jednym z działań, które mają wpłynąć na "budowę nowoczesnej gospodarki z nowymi miejscami pracy", a stabilne podatki lokalne i atrakcyjne ceny terenów inwestycyjnych mogą w skuteczny sposób zachęcać firmy do lokowania się w Augustowie.

W Augustowie ubywa mieszkańców, co może powodować trudności w znajdowaniu pracowników, społeczeństwo starzeje się. Poszukiwani są np. pracownicy - operatorzy maszyn w produkcji wyrobów tytoniowych i mechanicy w tej dziedzinie, osoby do sprzątania, kucharze, kelnerzy.

Ci ostatni są potrzebni w branży gastronomicznej, a ta wiąże się z turystyką, ważną dla 30-tysięcznego Augustowa, ale burmistrz mówi, że "z samej turystyki uzdrowiskowej miasto się nie rozwinie", choć to atut miasta, podkreślony w strategii rozwoju Augustowa do 2020 r.

Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej może być znaczącym czynnikiem przyciągającym inwestorów na teren miasta - czytamy w diagnozie rynku pracy w Augustowie.

PAP, MS