Polskie firmy na targach w Hanowerze pojawiły się z ofertą w branżach, które wcześniej nie były domeną polskiego przemysłu. Ale właśnie przystąpienie do konkurencji w momencie, kiedy rynki się dopiero tworzą, daje polskim przedsiębiorstwom szanse na sukces. Jedną z branż, gdzie taki sukces możemy odnieść, jest elektromobilność – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Polskie akcje stopniowo, już od ostatnich miesięcy 2016 roku, stawały się atrakcyjne dla międzynarodowych firm inwestycyjnych, które zwiększały zaangażowanie swoich portfeli na rynkach emerging markets. Z początkiem bieżącego roku do tego całkiem pokaźnego strumienia gotówki płynącej na GPW, dołączyli klienci krajowych funduszy inwestycyjnych, którzy tylko do funduszy akcyjnych w okresie od stycznia do marca wpłacili netto blisko 0,5 mld zł. Dodatnim napływem pieniędzy mogły się pochwalić również fundusze hybrydowe. Nie bez znaczenia dla obrotów na GPW były klarujące się też założenia reformy emerytalnej