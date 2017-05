Poczta Polska doręczyła już 20 mln przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO), podała spółka.

Rekordowym miesiącem był kwiecień br. z ponad 3 mln doręczonych EPO. Osiąganie tak dobrych wyników umożliwiło wyposażenie listonoszy w ponad 22 tys. tabletów oraz wdrożenie innowacyjnej aplikacji Mobilny Listonosz. Biorąc pod uwagę zakres i obszar wdrożenia oraz liczbę pozyskanych urządzeń, jest to największy tego typu projekt w Europie – czytamy w komunikacie.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru zastąpiło Zwrotne Potwierdzenia Odbioru w formie papierowej dla korespondencji wymiaru sprawiedliwości. Równolegle z realizacją kontraktu sądowego wdrażana jest obsługa przesyłek nadawanych przez komorników, podano również.

W procesie doręczania przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru wykorzystywanych jest ponad 22 tys. tabletów wyposażonych w aktywny rysik, umożliwiający rejestrowanie indywidualnych cech składanych podpisów. Do placówek pocztowych trafiło również ponad 10 tys. urządzeń typu signature pad przeznaczonych do potwierdzania odbioru przesyłek awizowanych w ponad 7 tys. lokalizacji – czytamy dalej.

Poczta Polska świadczy usługę elektronicznego potwierdzania odbioru z wykorzystaniem tabletów przy użyciu dedykowanej aplikacji Mobilny Listonosz od 1 marca 2016 roku. W ramach tego projektu listonosze w całym kraju otrzymali urządzenia mobilne podłączone do internetu, dzięki którym informacja o statusie przesyłki i jej doręczeniu przekazywana jest w czasie rzeczywistym do nadawcy, podano w informacji.

Obsługa korespondencji wymiaru sprawiedliwości przez Pocztę Polską to gwarancja solidności usługi i bezpieczeństwa powierzonych listów. Technologia zastosowana w projekcie Mobilny Listonosz może być z powodzeniem wykorzystywana przy świadczeniu przez Pocztę innych usług biznesowych oraz z zakresu e-administracji – powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

Poczta planuje rozbudowywanie aplikacji Mobilny Listonosz o kolejne funkcje. Obecnie oprócz przesyłek z EPO na urządzeniach mobilnych można rejestrować kary SIM. Wkrótce na tabletach pojawi się aplikacja do sprzedaży ubezpieczeń a rozważana jest ponadto możliwość zakładania Profili Zaufanych we współpracy z firmą Envelo bezpośrednio u listonosza, bez przychodzenia do placówki pocztowej, wskazano również.

Urządzenia do realizacji usługi dostarczyła firma T-Mobile Polska, dla której było to jedno z największych zamówień w historii.

Dla T-Mobile realizacja kontraktu dla Poczty Polskiej była jedną z większych klienckich operacji logistycznych w ostatnich latach. Jako jedyna firma podjęliśmy się tego zobowiązania, a teraz cieszymy się widząc jak urządzenia i rozwiązania, które dostarczyliśmy ułatwiają życie i pracę w cyfrowym świecie – powiedział członek zarządu ds. rynku biznesowego T-Mobile Polska Artur Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Realizacja kontraktu na obsługę polskich sądów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych to kolejny krok w kierunku pełnienia przez Pocztę Polską roli głównego operatora cyfrowego. Spółka dysponuje odpowiednimi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz siecią placówek mogących wspierać administrację w procesie cyfryzacji usług publicznych, podkreślono również.

Obecnie największymi korzyściami płynącymi ze współpracy administracji publicznej z Pocztą Polską jest szybsze załatwianie spraw urzędowych przez obywateli i sprawniejszy obieg dokumentów w instytucjach państwowych. Poczta jest ponadto gotowa do wsparcia administracji w kluczowych obszarach m.in. szybkiej i bezpiecznej procedury identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników korzystających z systemów publicznych oraz pomocy w ograniczaniu skutków wykluczenia cyfrowego w małych miejscowościach i na terenach wiejskich – podsumowano w informacji.

Na podst. ISBnews