Mikołaj Wild, b. wiceminister skarbu został pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Lotniczego - poinformowała premier Beata Szydło. Nazwisko to nieoficjalnie od kilku dni pojawiało się w mediach

Szefowa rządu w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "Do Rzeczy" powiedziała, że m.in. Wild będzie jej towarzyszył podczas zbliżającej się wizyty w Chinach: "Do Chin lecą z nami także prezes KGHM, bo kolejna płaszczyzna współpracy to sprawy inwestycyjne, a także nowo powołany pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego portu Lotniczego. Teraz mogę już zdradzić, że tą osobą będzie pan Mikołaj Wild, który był wcześniej wiceministrem skarbu, zanim resort ten został zlikwidowany. Jeśli bowiem poważnie traktujemy to przedsięwzięcie, to musi to być osoba, która z pełną determinacją ten projekt poprowadzi i skoordynuje".

Jak podkreśliła szefowa rządu, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego "to dla Polski ważny projekt cywilizacyjny, bo w grę wchodzi nie tylko wybudowanie samego portu lotniczego, lecz także całego centrum logistycznego, być może także hubu kolejowego". "Oczywiście projekt ten przewidziany jest na wiele lat, chcemy go jednak zapoczątkować jeszcze w tej kadencji" - wskazała.

Pod koniec kwietnia w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak wynika z rozporządzenia, "do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny". "W tym w szczególności: 1) analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji; 2) przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji; 3) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji" - głosi rozporządzenie datowane na czwartek 27 kwietnia, którego datą ogłoszenia był piątek 28 kwietnia.

Jak dodano, przy wykonywaniu powyższych zadań pełnomocnik ma współpracować z Polskim Funduszem Rozwoju. Natomiast wydatki związane z jego działalnością mają być pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową ma zapewniać pełnomocnikowi Ministerstwo Rozwoju.

Mikołaj Wild urodził się 4 kwietnia 1976 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida. Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych.

Od 1 kwietnia 2017 zatrudniony jako główny doradca Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Od listopada 2015 roku do 2016 roku (do czasu likwidacji MSP) był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej, od lutego 2015 roku był dyrektorem Departamentu Studiów i Analiz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W latach 2003-2006 był zatrudniony w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2006 r. został mianowany na stanowisko Radcy, a w 2009 r. - na stanowisko Starszego Radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

PAP, MS