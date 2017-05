Zysk netto Altus TFI wzrósł w I kw. 2017 r. o 26 proc. - do 21 mln zł w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Towarzystwo zwiększyło o 20,52 mln zł do 91,6 mln zł przychody ze sprzedaży netto czyli o 29 proc. Fundusz zamierza poszerzyć porftel o fundusze akcyjne i papierów dłużnych, w tym korporacyjnych – poinformował fundusz w komunikacie.

Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnej budowy naszego portfela, zarówno w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i asset management. Na koniec I kwartału 2017 r. zarządzaliśmy 15,23 mld zł aktywów: 10,09 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 5,14 mld zł w ramach usługi asset management. W rezultacie umocniliśmy się na 9. miejscu w rankingu największych krajowych TFI biorąc pod uwagę wartość aktywów netto zarządzanych funduszy. A jeśli dodatkowo uwzględnimy wartość portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management, to po ośmiu latach od otrzymania zezwolenia KNF jesteśmy już szóstym TFI pod względem zarządzanych aktywów w Polsce - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Od debiutu akcji spółki na giełdzie w lipcu 2014 r., wycena funduszu niemal się podwoiła i zbliża się do 1 mld zł.

W I kwartale br. krajowy rynek TFI był w stagnacji. Głównie z powodu wprowadzonych przez rząd zmian legislacyjnych dotyczących działania funduszy zamkniętych, jak i prowadzonych przez nadzór prac nad wdrożeniem rozwiązań związanych z dyrektywą MiFID 2. Mimo tych niepewności, od początku roku udało się nam zwiększyć aktywa o 370,59 mln zł o, tj. o 2,49 proc. Podjęliśmy strategiczną decyzję o zakupie przez spółkę zależną wobec Altus TFI, tj. spółkę Altus Agent Transferowy spółki BPH TFI, które zarządza ok. 3,5 mld zł aktywów, uznając, że wobec zaostrzających się wymagań regulacyjnych i podatkowych tylko duże podmioty mają szansę na bezpieczny rozwój - dodaje Osiecki.

W I kwartale 2017 r. zysk na sprzedaży wypracowany przez fundusz wyniósł 34,09 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 43,92 proc. (tj. o 10,40 mln zł)

Altus TFI regularnie dzielił się zyskiem, poprzez buy-back lub wypłatę dochodu, stale zwiększając przy tym oferowaną cenę za akcje w ramach wykupu - mówi Osiecki

Dodaje, że Polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co potwierdzają wysokie poziomy wskaźnika PMI, rosnąca konsumpcja, zwiększające się inwestycje, i coraz lepsze prognozy krajowych ekonomistów, jak i analityków Banku Światowego, MFW, czy Komisji Europejskiej.