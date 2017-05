Inwestycje, zatrudnianie i większe przychody są priorytetowymi celami w nowej strategii Poczty Polskiej

Poczta Polska przygotowała nową strategię na lata 2017-2021. Jej głównymi założeniami są wzrost przychodów, dynamiczny rozwój w sferze usług e-commerce, rozszerzenie roli Narodowego Operatora i zwiększenie zatrudnienia.

Zwiększyć przychody i zatrudnienie ...

Efektem nowej strategii ma być zmiana struktury przychodów i ich wzrost o 25 proc., w tym pięciokrotne zwiększenie przychodów z usług logistycznych, dwuipółkrotny wzrost z usług międzynarodowych czy podwojenie przychodów z usług kuriersko-paczkowych. Strategia zakłada spadek udziału przychodów osiąganych z tradycyjnej korespondencji z 58 proc. do 37 proc. „Strategia, którą dzisiaj prezentujemy, jest wynikiem diagnozy otoczenia biznesowego i sytuacji wewnętrznej. Silna Poczta jest w interesie państwa i wszystkich obywateli. W innych krajach Europy nowoczesne usługi logistyczno-pocztowe stają się dziś tak samo ważne, jak choćby sektor paliwowy. Mądre państwo chce mieć własną pocztę, która zapewnia rzetelną obsługę korespondencji, dostarcza usługi cyfrowe, a w czasie potencjalnego ataku cybernetycznego może okazać się jedyną działającą strukturą” ̶ mówił Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej (PP).

Zarząd ocenił, że wdrażanie dotychczasowej strategii spółki nie przyniosło pożądanych efektów, m.in. w obszarze satysfakcji klienta i dochodu Grupy Poczty Polskiej. Wśród głównych obszarów wymagających poprawy zdiagnozowano: efektywność́ zarządzania przedsiębiorstwem, inwestycje w rozwiązania technologiczne oraz strukturę organizacyjną i system wynagradzania pracowników. W ostatnim roku zaszło wiele zmian w otoczeniu zewnętrznym spółki, m.in. wycofanie się̨ głównego konkurenta z rynku, realne zainteresowanie ze strony administracji udziałem Poczty Polskiej w świadczeniu usług publicznych, zwiększenie konkurencji między firmami na rynku pracy, wzrost tempa rozwoju e-commerce w obrocie międzynarodowym. Wskazując na konieczność opracowania nowej strategii prezes zarządu PP mówił, że poprzednia opierała się jedynie na zbijaniu kosztów. „Wstrzymaliśmy zwolnienia i zaczęliśmy zatrudniać. Zysk z firmy powinien być inwestowany, powinniśmy zwiększać poziom wynagrodzeń i inwestować w infrastrukturę. Poczta ma docierać do stu procent mieszkańców i być obecna na całym obszarze kraju” – powiedział Sypniewski.

Poczta Polska po raz pierwszy od 11 lat powstrzymała spadek przychodów. Za 2016 r. spółka zanotowała ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego, ze sprzedaży usług o był to wynik lepszy o ponad 71 mln zł (+1,4 proc.). Cały rok zamknął się stratą brutto w wysokości 65,3 mln zł.

… oraz inwestycje

Według Sypniewskiego kluczem do zwiększenia inwestycji jest wzrost przychodów. Stąd w planach spółki przeznaczanie każdego roku na inwestycje 400 mln zł. „W ostatnich 8-9 latach przychody spadły o 1,5 mld zł, a zatrudnienie zmniejszyło się. Stawiamy sobie ambitny cel zwiększenia przychodów z 5,5 mld zł w 2015 r. do 6,9 mld zł w 2021 r. Aby osiągnąć zamierzony cel, już w tym roku musimy mieć przychody o kilkaset milionów wyższe. W perspektywie chcemy, aby doszło do wzrostu wynagrodzeń” – zapowiedział Przemysław Sypniewski.

Ze strategii zniknął wcześniejszy pomysł jej upublicznienia poprzez wprowadzenie na giełdę. Decyzja o tym należała do właściciela Poczty. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa uzasadniał to następująco. „Nie wchodzimy na giełdę, bo tam celem jest maksymalizacja zysków. Poczta musi być rentowna, ale musi wypełniać swoje zadania. Uznaliśmy, że nie istnieje konieczność wejścia na giełdę. Chcemy, aby Poczta była w stu procentach własnością Państwa, jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba pozyskania inwestora, to będzie to inwestor finansowy i tego nie wykluczamy.

W kierunku e-komunikacji

Głównymi kierunkami, które mają przyczynić się do zwiększenia przychodów są usługi kuriersko-paczkowe, usługi logistyczne i rynek e-Commerce. Poczta chce być największym w Polsce integratorem usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich (KEP) oraz logistycznych. W pięcioletniej perspektywie zamierza swoje działania koncentrować na trzech głównych obszarach działalności: usługach międzynarodowych, wspomnianych już przesyłkach kuriersko-pocztowych i rynku e-Commerce.

Dzięki przynależności do strategicznej infrastruktury państwa, Poczta planuje wykorzystać potencjał, jakim dysponuje, do realizacji usług na rzecz administracji publicznej. Ma być partnerem państwa w cyfryzacji usług administracyjnych. Planowana jest integracja publicznych systemów informatycznych z pocztową platformą Envelo, co ma przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych i usprawnić obieg dokumentów w instytucjach państwowych. Poczta równocześnie jest gotowa do pełnej obsługi pocztowej i logistycznej administracji publicznej i spółek Skarbu Państwa, a także wsparcia strategicznych programów publicznych, takich jak Rodzina 500+, Narodowy Program Mieszkaniowy czy pobór abonamentu RTV.

Spółka będzie też kontynuować świadczenie publicznych usług pocztowych w ramach pełnienia swoich funkcji, co ma oznaczać doręczanie korespondencji pięć dni w tygodniu oraz utrzymanie wymaganej terminowości usług, gęstości sieci placówek i godzin ich otwarcia. Innym ważnym obszarem misji publicznej Poczty pozostaną działania na rzecz obronności państwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jako Narodowy Operator Pocztowy pretenduje do wiodącej roli w budowie e-komunikacji państwo-obywatel z uwagi na fakt posiadania z jednej strony największej sieci placówek oraz listonoszy i kurierów, a z drugiej – wspomnianej już platformy cyfrowej Envelo. Dotychczasowe doświadczenia i potencjał logistyczny Poczty Polskiej przy strategicznej współpracy z kluczowymi Spółkami Skarbu Państwa z obszaru infrastruktury mają pozwolić, by Poczta Polska stała się̨ największym polskim operatorem logistycznym, z ofertą pełnego łańcucha dostaw, obejmującego m.in. transport drobnicowy, kolejowy, lotniczy i oceaniczny.

Zgodnie z nową strategią, spółka zamierza wykorzystać szanse związane z rozwojem międzynarodowej wymiany handlowej, a w szczególności e-Commerce. Motorem ma być tzw. cross-border i wykorzystanie korzystnego usytuowania Polski na szlaku handlowym Azja-Europa. Poczta chce być ważnym elementem budowy w naszym kraju hubu logistycznego dla e-commerce, znajdującego się właśnie na nowym Jedwabnym Szlaku. W tym obszarze szczególnie ważne będą współpraca z partnerami głównie z Chin, ale także z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz partnerstwa z kluczowymi spółkami infrastrukturalnymi Skarbu Państwa. W efekcie Poczta ma stać się wiodącym podmiotem rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej zapowiada: „Przed Pocztą otwierają się nowe perspektywy. Przestaje być ciężarem, a staje się partnerem dla państwa w świadczeniu cyfrowych usług publicznych. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym, w którym zmienimy kurs, w jakim zmierza Poczta, i wejdziemy na ścieżkę wzrostu przychodów. Wypracowanym zyskiem chcemy dzielić się z pracownikami. Drugim obszarem, na który przeznaczymy zarobione pieniądze, będą inwestycje w nowe technologie”.

Agata Górska