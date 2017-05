Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisała w poniedziałek w Maroku umowę na zakup fosforytów - poinformowała spółka. Fosforyty to kluczowy surowiec dla Grupy Azoty Police, które rocznie potrzebują ok. 1 mln ton tego surowca.

Umowę na kupno fosforytów podpisano z firmą Office Cherifien des Phosphates (OCP-PAP) - poinformowały służby prasowe Grupy Azoty Police.

Umowa jest zwieńczeniem naszej dotychczasowej współpracy - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor departamentu zakupów strategicznych Grupy Azoty Police Ewa Góra. "W sytuacji tak dużej konkurencji nawozowej na rynku, spółka potrzebuje gwarancji dostaw strategicznego surowca o wysokich parametrach jakościowych. Biorąc pod uwagę stabilność planowania kontraktu z naszym wieloletnim, sprawdzonym partnerem, przyjęte ustalenia spełniają wszystkie nasze oczekiwania” - dodała.

Zdaniem Góry, umowa zacieśnienia współpracę między wchodzącymi w skład całej Grupy Azoty spółkami, ponieważ wieloletnim dostawcą siarki dla OCP jest Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol.

Zawarta umowa jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z naszym marokańskim partnerem - powiedział z kolei prezes polickiej spółki dr Wojciech Wardacki. Jak dodał, "Dzięki niej zabezpieczone zostały dostawy kluczowego dla nas surowca, którego Police potrzebują ok. 1 mln ton rocznie".

Do końca br. Grupa Azoty Police sprowadzi afrykańskie fosforyty o szacunkowej wartości 135 mln zł.

Do Polski surowiec przetransportują statki Polskiej Żeglugi Morskiej, z którą od wielu lat zakłady w Policach mają podpisaną umowę.

Police współpracują z OCP od lat 70. Jak podała spółka, marokańskie fosforyty zawsze stanowiły duży udział w dostawach tego surowca do Polic, a OCP jako największy eksporter fosforytów na świecie, pozostawał gwarantem terminowych dostaw o wysokiej i stabilnej jakości. Surowiec ten, obok soli potasowej, jest głównym składnikiem wykorzystywanym do produkcji nawozów wieloskładnikowych w Policach.

Firma OCP powstała w 1920 r. w Maroku, które posiada największe zasoby fosforytów na świecie i wydobywa ok. 30 mln ton tego surowca rocznie. OCP jest czołowym producentem i eksporterem kwasu fosforowego oraz nawozów fosforowych - eksport na poziomie ok. 8 mln ton rocznie stawia OCP na pozycji lidera sprzedaży tego surowca.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. W Policach i jej spółkach zależnych zatrudnionych jest łącznie ok. 3,3 tys. pracowników.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Powstała w wyniku konsolidacji zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.

Na podst. PAP