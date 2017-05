Liczba odbiorców gazu, którzy zmienili sprzedawcę tego surowca wzrosła do 93.416 od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2017 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Na koniec 2016 r. liczba ta wynosiła 78.437.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7.007, w 2015 r. do 30.749, w 2016 r. do 78.437, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2017 r. odnotowano 93.416 zmian sprzedawcy gazu - czytamy w komunikacie.