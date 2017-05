Z najnowszych danych GUS-u wynika, że bezrobocie w Polsce sięga już niewiele ponad 8%. To najniższe wskazania od 26 lat. Oznacza to, że w momencie kiedy istnieją niedobory na rynku pracy, firmy coraz bardziej walczą o kandydatów i zabiegają, aby dołączali właśnie do nich.

To powoduje, że wiele przedsiębiorstw stawia na działania employer branding i stara się promować swoje oferty pracy. To niespotykana sytuacja przesz ostatnie dwie dekady, kiedy firmy skupiały się głównie na promocji swoich produktów lub usług. Dziś promują siebie jako dobrych pracodawców i starają się ogłaszać własne rekrutacje.

– Taka strategia nie powinna dziwić w sytuacji, gdy jedna trzecia firm w Polsce deklaruje trudności rekrutacyjne ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy – powiedział Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service – Powoduje to poprawę warunków zatrudnienia, ale i wzrost płac. Z ostatnich badań wynika, że w tym roku rekordowe 32 proc. firm planuje otwierać nowe rekrutacje, a 28 proc. planuje podwyżki wynagrodzeń. Jest to ponad dwukrotnie wyższy wynik w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Firmy starają się walczyć o pracowników, często szukając ich w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Co piąty Polak w ubiegłym roku dostał ofertę pracy, o którą w ogóle nie zabiegał – bez wysyłania CV, bez rozmowy z rekruterami, nawet bez pytania znajomych o możliwości zatrudnienia. Oferty pracy mimo to do nich trafiały, co pokazuje tak duże niedobory kadrowe w firmach, które muszą zachęcać pracowników konkurencji do przejścia właśnie do nich – podsumował Kubisiak.

eNewsroom.pl/ as/