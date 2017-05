Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wydała do tej pory decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich dla 1,306 mln rolników, co stanowi 96,7 proc. składających wnioski. Jak zapewnia Agencja, do 11 maja, w ramach płatności bezpośrednich, wypłaci rolnikom ok. 13,51 mld zł, co stanowi ok. 91,1 proc. koperty finansowej – informuje ARiMR w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie, kwota wypłaconych dotychczas środków jest o 2,25 mld zł wyższa od płatności zrealizowanych w tym samym okresie za rok 2015. Pozostałe płatności są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku.