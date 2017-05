Działalność kancelarii odszkodowawczych może zostać uregulowana – wynika z wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego, która padła na V kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie. Zdaniem senatora, brak regulacji działalności kancelarii może zaszkodzić rynkowi.

W Sopocie rozpoczął się V kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Podczas kongresu wystąpił senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, który mówił o toczących się w Senacie pracach nad ustawami dotyczącymi rynku ubezpieczeń.

Chcemy słuchać środowiska ubezpieczeniowego, aby ograniczyć ryzyko nieskrępowanej i bardzo korzystnej dla właścicieli działalności kancelarii odszkodowawczych. Widzimy, jak to narasta i wiemy, jakie to miało konsekwencje dla innych rynków. Nie chcemy, aby ubezpieczeni ponosili nadmierne koszty obsługi prawnej. Trzeba się zastanowić, w jakim stopniu działalności kancelarii wykracza poza działalność radców i adwokatów. Musimy się tym zająć, podobnie jak kwestią wpływu kancelarii odszkodowawczych na rosnące koszty ubezpieczeń – powiedział Grzegorz Bierecki.

Innym aktem prawnym, nad którym trwają prace w Senacie, jest ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, której zadaniem jest uregulowanie relacji między klientami, pośrednikami i firmami ubezpieczeniowymi.

Zwrócił on uwagę, że brak takiej regulacji był jedną z przyczyn problemów, w jakie popadli klienci po zakupie „polisolokat”. Ten problem został częściowo już rozwiązany dzięki porozumieniu, jakie firmy ubezpieczeniowe podpisały z UOKiK. Dzięki niemu klienci posiadający takie polisy mogą rozwiązać umowę bez nadmiernych kosztów, zaś osoby starsze, które taką polisę już zerwały – odzyskać pobrane opłaty.

Zdaję sobie sprawę, że to porozumienie nie rozwiązuje problemu w całości, bo nadal każdy z klientów może pójść do sądu. Ale muszę podziękować za to, jak branża przynajmniej część problemu rozwiązała. Moim zdaniem, branża w tej kwestii zrobiła wszystko, co mogła, a zastosowany sposób rozwiązywania problemów zasługuje na pochwałę – powiedział Grzegorz Bierecki.