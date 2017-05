Ministerstwo Obrony Narodowej zakupi od Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma 375 min za kwotę ok. 9 mln zł. Umowę w tej sprawie w obecności wiceszefa MON Bartosza Kownackiego podpisał prezes firmy oraz przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia.

Na mocy wtorkowej umowy zakład dostarczy 300 min przeciwdesantowych dennych MPD oraz 75 min przeciwburtowych MPB-ZN. Dodatkowo przedsiębiorstwo otrzymało od Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia licencję na produkcję głowic do bezzałogowych statków powietrznych - dronów. Będą to głowice bojowe: kumulacyjno-odłamkowa, odłamkowo-burząca, szkolna oraz ćwiczebna.

Faktem jest, że przez 25 lat po roku 1989 nie dbano o polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj są czasy tłuste dla tego przemysłu, a on się dusi ze swoim potencjałem. Już widać, że w wielu firmach można bardzo mało zamówić, gdyż są zakłady, gdzie możliwości produkcyjne doszły już do szczytu. Nie zastanawiałbym się już jednak nad tym, jak było, ale co zrobić, żeby się to nie powtarzało - podkreślił wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.