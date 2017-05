Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zainwestował 15 mln euro w polski fundusz Innovation Nest, który pieniądze te przeznaczy na wsparcie najbardziej innowacyjnych firm - poinformował we wtorek dziennikarzy Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Innovation Nest otrzymał z EFI 15 mln euro, dołoży do tego swoje pieniądze i w sumie ma to wzrosnąć kilkukrotnie do prawie 50 mln euro. Te pieniądze trafią do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców - powiedział Lewicki.

To nie będą dotacje, to będą wejścia kapitałowe, a fundusz inwestycyjny stanie się współwłaścicielem spółki i włączy się nie tylko z finansowaniem, ale również pomoże intelektualnie od strony wiedzy biznesowej, znajomości rynku, od strony rozwijania tego przedsiębiorcy - dodał.