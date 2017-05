W ciągu ostatniego ponad roku z borykającej się z kłopotami finansowymi grupy Kopex odeszło o ok. 1,8 tys. pracowników. W trwającym procesie integracji z grupą Famur nastąpi dalsze zmniejszenie zatrudnienia, ale na znacznie mniejszą skalę - wynika z deklaracji Famuru.

We wtorek Famur zaprezentował harmonogram dalszej integracji z Kopeksem, którego aktywa mają być podzielone na część maszynową, włączoną bezpośrednio do Famuru, oraz część usługowo-handlową, która nadal będzie działać pod szyldem Kopeksu i pozostanie na giełdzie.

W ubiegłym roku zadłużona grupa Kopex redukowała zatrudnienie m.in. w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych w takich spółkach z grupy kapitałowej jak Kopex Machinery, Tagor czy Kopex-Eko. Jak ocenił we wtorek prezes Famuru Mirosław Bendzera, w sumie grupa Kopex zredukowała zatrudnienie o ok. 1750-1800 osób i proces ten wciąż trwa.

Zakładamy, że proces optymalizowania zatrudnienia będzie nadal, jednak już nie w takiej skali jak do tej pory (), chodzi o zdecydowanie mniejsze ilości osób - powiedział Bendzera podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach, tłumacząc redukcje koniecznością dostosowania zatrudnienia do nowej struktury.

Według danych Famuru, obecnie grupa Kopex zatrudnia ok. 2,8 tys. osób. Prezes Bendzera ocenił, że wraz z włączaną do Famuru częścią maszynową Kopeksu, firma przejmie ok. 1-1,2 tys. pracowników, zaznaczył jednak, że są to na razie jedynie wstępne, nieprecyzyjne szacunki.

W części usługowo-handlowej pozostanie znacznie powyżej tysiąca osób (sama spółka Kopex PBSz, która pozostanie w części usługowej, zatrudnia - jak podano we wtorek - ok. 1,2 tys. pracowników). Z tego zestawienia wynika, że potencjalne redukcje mogłyby dotyczyć jeszcze maksymalnie kilkuset osób; przedstawiciele Famuru podkreślają jednak, że na obecnym etapie nie są znane konkretne dane. Prezes nie chciał też mówić o potencjalnych formach redukcji zatrudnienia, np. ewentualnym programie dobrowolnych odejść.

Według Bendzery, dostosowanie zatrudnienia do potrzeb nowej struktury musi odbyć się na etapie planowanego na najbliższe półrocze procesu reorganizacyjnego, związanego z integracją aktywów Kopeksu i Famuru. Cały proces integracji, łącznie z emisją nowych akcji Famuru oraz zamianą - dla mniejszościowych akcjonariuszy - akcji części maszynowej Kopeksu na akcje Famuru, powinien zamknąć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Pytany o potencjalną możliwość sprzedaży spółki Kopex PBSz, która - zgodnie z przyjętym planem - pozostanie w części usługowo-handlowej, pod marką Kopex, prezes Bendzera powiedział, że dziś rozważanie takiej możliwości jest przedwczesne, jednak gdyby pojawiła się oferta kupna tej spółki, każdy scenariusz byłby rozważony pod względem jego opłacalności i szans biznesowych. W prasie pojawiły się wcześniej informacje o możliwym zainteresowaniu spółką Kopex PBSz ze strony grupy KGHM Polska Miedź.

Prezes Famuru zapewnił, że grupa chce utrzymać markę Kopex oraz znane na rynku marki zbudowane wokół niej, podobnie jak utrzymane zostały marki wielu spółek, przejętych przez grupę Famur w ciągu minionych kilkunastu lat.

