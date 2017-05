Przetarg, w którym poprzedni rząd wskazał śmigłowce H225M Caracal, jest już nieaktualny; w tej chwili ogłoszono nowe postępowanie, które jest prowadzone na nowych warunkach - mówiła we wtorek premier Beata Szydło.

Premier, na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, była pytana czy będzie rozmawiała z szefem MON Antonim Macierewiczem "o przetargu na śmigłowce caracal".

Ten przetarg już jest nieaktualny dlatego, że nie został sfinalizowany. Nie została podpisana umowa, ze względu na to, że strona, że firma francuska, nie chciała spełnić takich warunków offsetowych, które były korzystne dla polskiej gospodarki - powiedziała Szydło. Nie ma już przetargu na caracale. Jest w tej chwili ogłoszony przetarg na śmigłowce i będzie przeprowadzany od początku na nowych warunkach - dodała.

Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska MON rozpisało wiosną 2012 r. W kwietniu 2015 r. do ostatecznego etapu rozmów wskazano ofertę grupy Airbus Heicopters ze śmigłowcem H225M Caracal. Wartość kontraktu miała wynieść łącznie z podatkami 13,4 mld zł. Przeciw wyborowi protestowały opozycyjne wówczas PiS i związki zawodowe działające w zakładach w Mielcu i Świdniku, które również startowały w przetargu. We wrześniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej. Na początku października ub. r. Ministerstwo Rozwoju uznało, ofertę offsetowa za niezadowalającą a dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe.

Obecnie w MON trwa nowe postępowanie, które ma wskazać śmigłowce dla wojsk specjalnych i do zadań morskich. W poniedziałek Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował, że ocenił wstępne oferty w postępowaniu na osiem śmigłowców dla sił specjalnych i rozpoczyna negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli dokumenty. Pod koniec marca wstępne oferty złożyły trzy podmioty: konsorcjum PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corporations (należące do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin), WSK "PZL-Świdnik" (należące do włoskiej grupy Leonardo) oraz konsorcjum Airbus Helicopters i Heli Invest.

Na podst. PAP