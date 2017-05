Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z rozwiązaniami, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także zwiększą poziom umiędzynarodowienia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zmiany będą dotyczyły zasad przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Obecnie nie jest możliwe pełne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz w postępowaniach w sprawie przyznania środków finansowych, prowadzonych w NCBiR oraz NCN. Chodzi o specyfikę prowadzonych postępowań, w tym szczególny sposób merytorycznej oceny wniosków dokonywanej przez ekspertów - czytamy w komunikacie.

W nowych regulacjach (w odniesieniu do wskazanych postępowań) przewidziano częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ten sposób wyeliminowano wątpliwości prawne – wynikające z odmiennego sposobu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych przez NCBiR i NCN – w stosunku do reguł określonych w Kpa. Zapewni to przyspieszenie i zracjonalizowanie procesu oceny wniosków składanych w tych postępowaniach - czytamy dalej.