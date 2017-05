Oslo jest gotowe zakończyć negocjacje z Polską ws. kolejnej edycji grantów norweskich tak szybko, jak to możliwe - powiedział we wtorek ambasador Norwegii w Warszawie Karsten Klepsvik. Przypomniał, że Polska w kolejnych latach może liczyć na 810 mln euro. To są ważne fundusze, w tej chwili prowadzimy nabór wniosków - powiedziała premier Beata Szydła.

Polska, jak na razie, jest największym beneficjentem funduszy norweskich, od 2004 roku otrzymała 1,1 mld euro. Planujemy też przekazanie w kolejnych latach jeszcze 810 mln euro - mówił ambasador Klepsvik na konferencji poświęconej dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego innowacji z zakresu zielonych technologii.

Premier Beata Szydło we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu zapewniła, że fundusze norweskie nie są zagrożone. To są ważne fundusze, który przeznaczamy na wspieranie przede wszystkim organizacji pozarządowych i w tej chwili prowadzimy nabór wniosków - oświadczyła.

Jak podał ambasador, obecnie negocjowana jest trzecia edycja funduszy norweskich dla Polski na lata 2014-2021.

Prowadzimy negocjacje z Polską i mogę zapewnić, że Norwegia jest gotowa zakończyć te negocjacje tak szybko, jak to możliwe - podkreślił.

Przypomniał także, że fundusze wspierają projekty w obszarach ochrony środowiska, energii, zdrowia, badań, społeczeństwa obywatelskiego, wymiaru sprawiedliwości oraz kultury.

Obecny na konferencji wiceminister rozwoju Paweł Chorąży wyraził przekonanie, że współpraca polsko-norweska dowiodła, iż dobre rozwiązania leżą na sercu obu stronom.

Dzisiaj jesteśmy w przededniu zamknięcia kolejnej rundy rozmów polsko-norweskich, które - jestem o tym przekonany - skończą się pozytywnym rezultatem, satysfakcjonującym dla obu stron - zauważył.

Na konferencji poinformowano też, że w ramach ogłoszonego w 2014 roku programu dofinansowania innowacji z zakresu zielonych technologii z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizowano 28 projektów; kwota alokacji w Polsce wyniosła 80 mln zł. O wsparcie mogły ubiegać się małe i średnie firmy. Dzięki programowi - jak przekazano - m.in. zredukowano emisję CO2 o 50 tys. ton rocznie, spadło też zużycie energii.

28 firm to może nie jest dużo, ale też ten program odgrywał istotną rolę w promowaniu na polskim gruncie rozwiązań proekologicznych, rozwiązań związanych z lepszą efektywnością, rozwiązań, które są ważne także z punktu widzenia społeczności lokalnej - mówił wiceminister Chorąży. Podkreślił, że program promuje też współpracę polsko-norweską.

Norwegia, jako kraj spoza UE, ale należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc korzystający ze wspólnego unijnego rynku, poprzez Fundusze Norweskie pomaga niwelować różnice gospodarcze i społeczne w Europie. Odbiorcami funduszy norweskich jest łącznie 16 krajów UE: 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007 oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

