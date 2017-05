Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołała we wtorek dwóch nowych członków zarządu - Szczepana Rumana i Roberta Guta. Także we wtorek podano, że z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PGZ zrezygnował prof. Tomasz Siemiątkowski.

Zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji PGZ Łukasz Prus poinformował, że Ruman był wcześniej w Grupie dyrektorem Biura Strategii spółki. "Posiada także kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych zdobyte poza PGZ. W Polsce i za granicą pracował w firmach doradztwa strategicznego. Uczestniczył również w procesach inwestycji, przejęć i budowy nowych przedsiębiorstw" - podał Prus.

Zaznaczył, że Ruman ukończył studia menadżerskie na IESE Business School w Barcelonie, w filadelfijskiej The Wharton School of the University of Pennsylvania, a także studia z zakresu ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. "Aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń proobronnych, jest strzelcem sportowym" - podkreślił zastępca dyrektora.

Drugi nowy członek zarządu - Robert Gut jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, administracji oraz finansów publicznych - podał Prus. Obecnie jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Stoczni Remontowej "Nauta" w Gdyni.

"Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania mobilizacją i uzbrojeniem, a także w obszarach zamówień publicznych, logistyki, bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia społecznego" - wyliczył.

Pracował m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta RP oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Radomskiej , a na Uniwersytecie Gdańskim zdobył tytuł Executive MBA. Prezydenta Andrzej Duda odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Od lutego 2017 r. prezesem PGZ jest Błażej Wojnicz. Zastąpił wieloletniego współpracownika szefa MON Antoniego Macierewicza Arkadiusza Siwkę, który kierował spółką od grudnia 2015 r., ale zrezygnował. W zarządzie spółki są jeszcze Maciej Lew-Mirski (od grudnia 2015 r.) i Adam Lesiński (od listopada 2016 r.).

Wcześniej we wtorek wiceszef MON Bartosz Kownacki poinformował, że z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PGZ zrezygnował prof. Tomasz Siemiątkowski. Pełnił ją od 2013 r.

"Prof. T. Siemiątkowski zrezygnował z funkcji Przewodniczącego RN PGZ SA. Dziękuję za owocną i dobrą współpracę i życzę Panu powodzenia" - napisał Kownacki na Twitterze.

Siemiątkowski był przewodniczącym rady nadzorczej PGZ od 2013 r. Jako jedyny członek tego gremium pozostał na stanowisku po wyborze nowej rady nadzorczej w grudniu 2015 r. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych m.in. PKO BP, PLL Lot i Polbanku.

W skład RN PGZ prócz Siemiątkowskiego wchodzą obecnie Konstancja Puławska (wiceprzewodnicząca), Piotr Sulewski (sekretarz, od grudnia 2015 r.) i Karol Tatara. W 2016 r. w radzie nadzorczej spółki zasiadał krótko ówczesny szef gabinetu politycznego ministra obrony Antoniego Macierewicza i rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz.

PGZ, utworzona w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego zapisanej w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej z 2013 r., skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,6 tys. osób; łącznie ma udziały w ponad stu spółkach i roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Udziałowcami PGZ są Skarb Państwa (40,1 proc. akcji) oraz dwa państwowe podmioty - Agencja Rozwoju Przemysłu (28,91 proc.) i Polski Holding Obronny (dawna Grupa Bumar; 30,98 proc. akcji).

W skład PGZ wchodzą spółki należące dawniej do Polskiego Holdingu Obronnego, a także firmy spoza PHO z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, jak również wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne.

Po wyborach w 2015 r. MON przejęło w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad państwowymi spółkami zbrojeniowymi.

PAP, sek