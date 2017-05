Drugie starcie z grą z serii Lego (po "Lego Worlds") było dla mnie nawet bardziej przyjemne niż pierwsze. Lego w wersji "Światów" było ogromne i angażujące twórczo ale z czasem nie potrafiło mnie w żaden sposób "zaczepić" jeśli chodzi o gameplay. W przypadku "Lego City..." jest o wiele lepiej.

Gra z którą od razu skojarzyło mi się "Lego City Undercover", co może być bardzo zaskakujące, jest seria GTA. To nie żart! Tytuł ten jest wręcz uderzająco podobny do popularnej "bandyckiej" serii - tak jak w "GTA" wcielamy się w bohatera rzuconego do otwartego świata reprezentowanego przez wielkie miasto. W mieście owym możemy wsiadać do samochodów i innych środków lokomocji by poruszać się niekoniecznie zgodnie z przepisami. Tylko ta ostatnia część jest całkowicie do "GTA" podobna, bowiem reszta - jak na grę dla dzieci przystało - została mocno odmieniona. I tak gracz staje się policjantem (a nie bandytą), który ma znaleźć przestępców i zbierać monetki i inne klocki. Miasto zaś jest skrzyżowaniem San Francisco, Nowego Jorku, Los Angeles i kilku innych miast amerykańskich (oferuje też sporą przestrzeń prowincji) i, co ważne, jest prawie w całości skonstruowane z klocków Lego. Tutaj muszę wtrącić pewien drobny zarzut, jest bowiem miasto Lego zbudowane z klocków Lego tylko w pewnej części. Ulice, budynki, samochody, drzewa etc to oczywiście konstrukcja z klocków ale już w przypadku np. obszarów górzystych, klifów, łąk i tak dalej jest inaczej, twórcy wyrenderowali te obszary bowiem z tekstur pasujących do gry "normalnej", w efekcie czego niekiedy czujemy się wyrwani z realiów bardzo fajnego świata klocków. Jest to jednak zarzut drobny i odosobniony.

Odosobniony, bowiem rozgrywka naprawdę porywa. Jestem raczej zwolennikiem gier dla starszych graczy a mimo to skierowana do dzieci, premiująca twórcze podejście do świata i zagadek wciągnęła mnie bez reszty. Co więcej ewidentnie twórcy chcą by ich tytuł bawiąc też rozwijał nasze pociechy, stąd wiele zagadek, mam wrażenie, jest nawet trudniejszych niż w tytułach z segmentu AAA, które mają być szybkie i łatwe. To bardzo dobry ruch.

Jako Lego policjant więc jeździmy po mieście i ścigamy przestępców (gang klaunów), ale też robimy wiele innych rzeczy - zbieramy monetki i klocki by móc budować konstrukcje, posterunki czy specjalne elementy odblokowujące dodatkowe bonusy. Zbieramy też wzory nowych figurek, którymi potem możemy grać. Wsiadamy do aut i prowadzimy je do celu a co najważniejsze - wystarczy by za kontroler złapał drugi gracz i już można bawić się wspólnie, korzystając z dzielonego ekranu.

To właśnie wtedy gra pokazuje w pełni swoje możliwości - gdy do zabawy zasiada dwójka pomysłowych graczy i postanawia po swojemu poukładać ten świat. Nie będę zdradzał jakie gra oferuje wtedy możliwości, ale podpowiem tylko, iż twórcy przewidzieli kilka wariantów i przygotowali dla graczy ciekawe opcje. Szczególnie polecam skok na dach Lego samochodu gdy drugi gracz prowadzi - wrażenia są naprawdę świetne.

Warto to jeszcze raz zaznaczyć - "Lego City Undercover" to gra przede wszystkim kierowana dla dzieci i taki też jest tam humor - co nie znaczy, że nie jest zabawny. Żarty są typowo dziecięce, dość absurdalne ale jako człowiek dorosły (przynajmniej metrykalnie) co jakiś czas uśmiecham się. Także podczas ekranów ładowania, kiedy to pewien nierozgarnięty Lego-policjant daje nam dość absurdalne rady.

"Lego City Undercover" to naprawdę ciekawy tytuł i wspaniały pomysł na prezent dla młodego gracza. Zapewniam, że tytuł nie tylko nie ogłupi obdarowanego ale wręcz przeciwnie - sprzyja rozwijaniu kreatywności, pomysłowości, pomaga też w rozwoju spostrzegawczości. A wszystko to w zabawnej formie i co więcej - umożliwia grę wspólnie z dziećmi. Zdecydowanie jest to gra, którą można polecić - dzieciom w każdym wieku. Także tym dorosłym.

Lego City Undercover

producent: TT Fusion

wydawca: Warner Bros Interactive Entertainment

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe

Minimalne:

Intel Core i5 760 2.8 GHz/AMD Athlon X4 740 3.2 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 1 GB GeForce 560 Ti/Radeon HD 5850 lub lepsza, 18 GB HDD, Windows 7/8/8.1/10

Rekomendowane:

Intel Core i7-950 3.06 GHz/AMD FX-6100 3.3 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce GTX 660/Radeon HD 7850 lub lepsza, 18 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit