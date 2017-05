W Pelplinie na Pomorzu ruszył pilotażowy inteligentny system parkowania. Ułatwia on kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego, redukuje zbędny ruch pojazdów i powstawanie korków. Tę nową, pilotażową usługę spółka Energa Oświetlenie adresuje do gmin, które chcą się uporać z problemem coraz bardziej zatłoczonych centrów miast.

Inteligentny parking to innowacyjne rozwiązanie, które pomoże kierowcom szybko znaleźć wolne miejsce parkingowe. Za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. Funkcjonalność pozwala na poprowadzenie użytkownika za pomocą mapy do docelowego miejsca parkingowego. System jest w stanie rozpoznać wielkość samochodu i skierować do najlepszego dla niego miejsca. Użytkownik może ustawić w aplikacji swoje preferencje parkowania, np. wielkości swojego samochodu, rodzaju miejsca czy też wybrać konkretną lokalizacje parkingu. Jeśli miejsce zostanie zajęte, aplikacja skieruje go do najbliższego wolnego.

System docelowo będzie również monitorował bezpieczeństwo na parkingach i zawiadomi służby oraz właściciela auta, gdyby została podjęta próba kradzieży. Gdy opcja jest włączona, a auto poruszy się, użytkownik otrzyma natychmiast powiadomienie w postaci komunikatu push lub smsa. System docelowo będzie reagował także na stłuczki parkingowe i powiadamiał użytkownika o zajściu w przypadku zapalenia się świateł awaryjnych. Partnerem technologicznym wdrożenia jest polska firma Comarch S.A. Partnerem technologicznym wdrożenia jest polska firma Comarch S.A., której przedstawiciele uczestniczyli w oficjalnym otwarciu pelplińskiego, inteligentnego parkingu.

Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Inteligentny i Bezpieczny Parking w Pelplinie” trwała trzy miesiące. Systemem objętych jest na razie 60 miejsc parkingowych zlokalizowanych w trzech punktach miasta.

W Pelplinie na należących do Energa Oświetlenie słupach oświetleniowych zamontowaliśmy kamery, z których obraz jest analizowany za pomocą algorytmów IVA (Intelligence Video Analytics). System przekazuje informację o wolnych miejscach parkingowych do darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na smartfonach. Już dzisiaj po zakończeniu fazy testowej rozwiązania widzimy, że równie ważną funkcję stanowić będzie element wspierania bezpieczeństwa - podczas testów zarejestrowaliśmy kilka prób kradzieży auta. Jestem przekonany, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej wiedząc, że inteligentny system zapobiega takim sytuacjom - podkreśla Piotr Meler, prezes zarządu spółki Energa Oświetlenie

Dla miasta system inteligentnego parkowania oznacza przede wszystkim zrównoważenie obłożenia, odciążenie ścisłego centrum, minimalizację zbędnego ruchu w poszukiwaniu miejsc, a tym samym poprawę bezpieczeństwa drogowego i redukcję emisji spalin. Problemy wynikające z coraz większego natężenia ruchu samochodowego mają już nie tylko wielkie aglomeracje, ale także mniejsze miasta, takie jak 8-tysięczny Pelplin. System doskonale sprawdzi się również m.in. w nadmorskich miejscowościach, które latem wobec napływu turystów, zmagają się z dużymi problemami parkingowymi.

Jak to działa

W skład platformy Inteligentny Parking wchodzi:

zespół kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych i podłączonych do sieci internetowej

inteligentna analityka obrazu (Algorytm IVA)

aplikacja na smartfona

Zadaniem kamer, które są „oczami” całego systemu, jest całodobowe dostarczanie niezakłóconego obrazu znajdującego się w ich polu widzenia. Od liczby kamer oraz zakresu, który one obejmują, zależy niezawodność oraz precyzja całego systemu. Informacja video dostarczana przez kamery jest analizowana przez program komputerowy posiadający cechy sztucznej inteligencji. Algorytm IVA (Intelligence Video Analytics) jest „mózgiem” platformy.

Platforma pozwoli w przyszłości wprowadzić nowe funkcje, które będą wykorzystywane przez służby miejskie. Zostaną one zaalarmowane w przypadku, kiedy system zidentyfikuje pozostawiony bez opieki przedmiot (próba zamachu terrorystycznego) czy rozpozna zagrożenia życia lub zdrowia człowieka (leżący bez ruchu człowiek na drodze). Służby miejskie otrzymają również informacje o pozostawieniu pojazdów w miejscach niedozwolonych, zastawieniu wjazdów czy blokowaniu ścieżek rowerowych.

Miasta przyszłości

Projekt Inteligentny Parking jest elementem technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwalających na zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. Razem z usługami Inteligentne oświetlenie uliczne oraz Inteligentne i bezpieczne przejście dla pieszych pozwoli na przekształcenie polskich miast i gmin w Smart City.

Oferta Grupy Energa dla samorządów budowana jest na bazie doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji w kilku gminach inteligentnych systemów oświetleniowych czy też w ramach projektu Smart Toruń, który łącząc wiele elementów - modernizacja sieci, wytwarzanie energii, czy inteligentne oświetlenie uliczne – pozwala zarządzać popytem na energię.

Przykładem jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy. Poza wymianą energochłonnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED-owe objęła ona także uruchomienie i konfigurację nowoczesnego inteligentnego systemu zdalnego sterowania i monitoringu oświetlenia, zapewniającego indywidualne sterowanie każdą zainstalowaną oprawą.

Takie rozwiązanie pozwala zmieniać natężenie oświetlenia w zależności od stopnia użytkowania drogi. Zastosowanie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego oraz inteligentnych układów sterujących znacznie obniża energochłonność systemu oświetleniowego. W wyniku przeprowadzonej modernizacji aż o 60 procent spadły koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie w mieście. Również o 60 procent zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Efektem wymiany opraw świetlnych jest również znaczna poprawa bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich komfortu życia.

