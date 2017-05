Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,2 proc. w tym roku, prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Oznacza to podtrzymanie prognozy z listopada ub.r. EBOR spodziewa się wzrostu na tym samym poziomie w Polsce także w 2018 r.

Inwestycje publiczne najprawdopodobniej odbiją w drugiej części 2017 roku, natomiast inwestycje prywatne nadal będą stanowić większe ryzyko dla wzrostu. (...) Odbicie w inwestycjach i ciągle silna konsumpcja podniosą wzrost PKB w tym i kolejnym roku do poziomu 3,2 proc. - napisano w raporcie.

Jak dodano, niemniej, duże wydatki socjalne, rosnące publiczne wydatki kapitałowe oraz obniżenie wieku emerytalnego mogą doprowadzić do przekroczenia poziomu 55 proc. długu publicznego w stosunku do PKB, co, zgodnie z prawem, mogłoby doprowadzić do bardzo ostrego zaostrzenia polityki fiskalnej.

Zdaniem ekonomistów EBOiR, program 500+ nie będzie już mocno wpływał na wzrost PKB Polski.

Pozytywny wpływ programu 500+ na wzrost jest już w dużej mierze za nami, natomiast zacieśniająca się sytuacja na rynku pracy będzie wywierała presję na płace, wpływając pozytywnie na konsumpcję – napisali w raporcie.

EBOR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,1 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,1 proc. Takiego samego poziomu wzrostu oczekuje w 2018 r., podała instytucja w komunikacie.

Ogółem, wzrost gospodarczy w 36 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 2,4 proc. w tym roku i o 2,8 proc. w 2018 r. po wzroście o 1,8 proc. w ub.r.

Na podst. ISBnews i PAP