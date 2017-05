Od początku roku Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego wydali na zakupy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej ponad 94 mln zł - wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej. Wartość zakupionych przez nich towarów jest o 33 mln zł wyższa niż rok temu.

O skali wydatków mieszkańców obwodu kaliningradzkiego świadczą rachunki tax free, zgłaszane przez nich w powrotnej drodze na granicy. Wystawia je większość sklepów, gdy cena zakupu przekracza 300 zł. Umożliwiają zwrot VAT.

Jak poinformował PAP w środę podinsp. Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, w tym roku na wszystkich polsko-rosyjskich przejściach granicznych obywatele Rosji zgłosili już faktury o łącznej wartości ponad 94 mln zł. W tym samym okresie ub. roku było to ponad 61 mln zł.

Według Chudego z analizy faktur wynika, że przyjezdni z obwodu kaliningradzkiego zostawili w tym roku w Polsce co najmniej 71,9 mln zł. Robili też zakupy w Niemczech, Francji, Czechach czy na Słowacji. Jak przypomniał, nie wszystkie sklepy wystawiają rachunki tax free, nie robią tego również restauracje czy hotele. W rzeczywistości Rosjanie wydali więc zapewne jeszcze więcej.

Początek maja to okres, w którym kaliningradczycy masowo ruszają na zakupy do Polski i innych krajów UE, ze względu na dwa tzw. długie weekendy w Rosji. Potwierdzają to choćby dane z największego przejścia granicznego w Grzechotkach, gdzie od 8 do 10 maja Rosjanie zgłosili faktury za ponad 2 mln zł, co funkcjonariusze KAS oceniają jako "rekord".

Od początku roku w Grzechotkach Rosjanie przedstawili służbom celno-skarbowym już ponad 37 tys. rachunków na kwotę prawie 49 mln. zł. W analogicznym okresie ub. roku było to ok. 30 tys. faktur na ponad 31 mln zł.

W ocenie funkcjonariuszy, w tym roku szczególnie popularna jest elektronika - od smartfonów różnych marek, po routery, laptopy, konsole do gier, smartwatche, wirtualne okulary i telewizory. Rosjanie kupują też nadal w dużych ilościach żywność, ubrania, obuwie, czy produkty dla dzieci. Zdarzają się również zakupy towarów luksusowych - np. w Grzechotkach zgłoszono rachunek na zegarek Rolex, który kosztował ponad 25 tys. euro.

Wzrost wartości zakupów, robionych przez Rosjan, nastąpił pomimo tego, że w lipcu 2016 r. zawieszono tzw. mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim i od tamtego czasu granicę mogą przekraczać jedynie posiadacze wiz.

