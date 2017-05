Z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało 210,6 tys. osób od stycznia do marca 2017 r. (w tym 1,7 tys. mężczyzn), czyli o 22,5 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). To razem 52 tygodnie. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie - czytamy w komunikacie.