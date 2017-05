12 maja br. odbędzie się w Częstochowie II Konferencja Przedsiębiorców Katolickich: „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, połączona z Aktem zawierzenia przedsiębiorców Bogu, przez Matkę Bożą. Konferencja adresowana do wszystkich wierzących przedsiębiorców, do ludzi, którzy odpowiadają za swoich pracowników, współpracowników, a przez to także za ich rodziny.

Wyjątkowość tej konferencji skupia się wokół Aktu zawierzenia przedsiębiorców i ich firm Bogu przez Matkę Bożą. To wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowa data, akt dokona się w przeddzień setnej rocznicy objawień fatimskich. Wypada ono również w roku trzysta-lecia Koronacji Obrazu Jasnogórskiego. Każdy katolik, który wie, jak wielkie znaczenie w historii miały akty zawierzenia Maryi, też będzie chciał w ten właśnie sposób powierzać swoje całe życie oraz ludzi, nad którymi ma pieczę. Przykładowo wymienię Śluby Jasnogórskie w 1656 r. i pokonanie Szwedów, w 1920 r. Cud nad Wisłą i pokonanie Bolszewików, poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Jana Pawła II w 1984 r. i rozpad komunizmu. Tych przykładów jest dużo więcej, zarówno w Polsce jak i na świecie. Idąc za tymi wzorami, chcemy podobnie powierzyć Dziewiczej Maryi nasze firmy.

Druga dominanta zawiera się w nazwie Konferencji. „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” to podstawowa hierarchia wartości, która pozwala uporządkować nasze codzienne działania. W jaki sposób praktykować przedsiębiorczość według zasad Ewangelicznych ukazujemy przede wszystkich w przykładach z życia. Te świadectwa są ogromnie inspirujące. Mam kilka poważnych relacji ze zmian, które wprowadzili w swoich firmach uczestnicy poprzedniej Konferencji. Są bardzo budujące. Będziemy mówili też o ciekawej inicjatywie utworzenia w firmie stanowiska: pośrednik dobra. To inicjatywa dobroczynna prezesa Tomasza Desko. Pomaga ona w sposób bardziej uporządkowany i skuteczniejszy pomagać ludziom potrzebującym, w pierwszej kolejności tym, którzy zwracają się do dobrze prosperujących firm, o pomoc.

Dla uczestników są przygotowane specjalne dyplomy i inne pomoce, dlatego konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.brfh.pl. Serdecznie zapraszam. Patronat honorowy objął arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

ks. dr Rafał Ostrowski/ as/