Rozdysponowano prawie połowę środków na drogi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - poinformowała w środę Małgorzata Wierzbicka, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.

W bieżącej perspektywie w ramach nowego programu dla Polski Wschodniej (...) GDDKiA już nie jest głównym beneficjentem. Całość środków przeznaczona jest dla samorządów na drogi samorządowe. Głównym celem w przypadku infrastruktury drogowej jest wyprowadzenie ruchu z miast, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości z rynkami pracy z dołączeniem do sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa-PAP) - dodała.

Odbyły się już trzy nabory projektów na infrastrukturę drogową. Mamy już w tej chwili podpisane umowy na blisko 50 proc. alokacji dostępnej w tym działaniu. To działanie cieszy się największym powodzeniem - powiedziała Wierzbicka.

Wierzbicka przyznała, że w przypadku transportu zbiorowego jest większe nastawienie na ekologię i redukcję emisji spalin.

Jeśli chodzi o transport zbiorowy to nie było konkursów, tylko było podejście projektów indywidualnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Tam miasta wskazywały inwestycje, jakie chciałyby realizować i do końca zeszłego roku wszystkie projekty zostały do nas złożone i są w tej chwili oceniane - powiedziała.