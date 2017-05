W lipcu powinien być już gotowy pakiet ustaw, które dostosują polskie prawo do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Niespełnienie wymogów wynikających z tego rozporządzenia grozi ogromnymi karami, które będą mogły być nakładane także przez instytucje z innych krajów UE – powiedział Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji podczas V kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło już w życie, ale państwa członkowskie mają jeszcze czas na implementację części zawartych w nim rozwiązań do swojego prawa. Zmiany będą bardzo szerokie. Mówił o nich Maciej Kawecki, doradca minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, podczas V kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, odbywającego się w Sopocie.

Wprowadzamy zmiany w 600 ustawach. Zrobimy co w naszej mocy, aby w lipcu udostępnić pakiet ustawowy i wtedy rozpoczniemy konsultacji. Wtedy pakiet trafiłby na jesienną sesję parlamentu – powiedział Maciej Kawecki, doradca ministra w Ministerstwie Cyfryzacji.

Zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest, aby polskie firmy i instytucje dostosowały się do nowych wymogów, bo w innym wypadku grożą im wysokie kary.

Rozporządzenie przewiduje kary w wysokości 20 mln euro albo 4 proc. obrotu. Polskie instytucje nie są przygotowane do nakładania tak wysokich kar, ale rozporządzenie tworzy europejskie sieci organów ochrony danych osobowych, co oznacza, że kary na polską firmę będą mogły nałożyć instytucje z innych krajów, np. Niemiec z czy Francji. A tamtejsze instytucje są przyzwyczajone do stosowania wysokich kar – powiedział Kawecki.