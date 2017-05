Tauron Polska Energia zakłada, że wkrótce może podpisać umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. finansowania budowy Elektrowni Jaworzno III. Możliwy jest udział kolejnego inwestora, jednak obecnie Tauron zakłada zachowanie kontroli nad projektem, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Wskazał, że podpisanie umowy z PFR niekoniecznie musi oznaczać ustalenie ostatecznej struktury finansowania. Możliwe jest pozyskanie kolejnego inwestora, jednak nie jest on jeszcze wybrany.

Jeśli by się ktoś taki pojawił, to byłoby dla nas interesujące. To jest jeszcze na poziomie analiz, nie konkretnych decyzji - powiedział wiceprezes.