Nastroje na rynku nieruchomości komercyjnych są coraz lepsze - wynika z najnowszego badania RICS, organizacji zrzeszającej rzeczoznawców. Analitycy zauważają także silny wzrost zainteresowania polskim rynkiem najmu.

Wskaźnik nastrojów inwestorów wzrósł do plus 19 (z minus 4 w kwartale 2016 roku), zaznaczając najsilniejszy odczyt od końca 2015 r. "Oznacza to, że nastąpił wzrost na rynku inwestycyjnym, po okresie stagnacji przez większość minionego roku" - podała w środowym komunikacie RICS, międzynarodowa organizacja wspierająca rozwój profesjonalistów z branży nieruchomości i budownictwa.

Jak informuje RICS, w "pierwszych miesiącach tego roku nastąpił kolejny silny wzrost aktywności w zakresie budownictwa komercyjnego, stymulowany głównie przez rozwój nowych projektów w sektorze biurowym. Jednocześnie liczba nowo zaczętych inwestycji w sektorze magazynowym rosła najszybciej od 2008 roku".

Dynamiczna poprawa nastrojów inwestycyjnych odnotowana w badaniu przeprowadzonym przez RICS w I kwartale 2017 roku jest odzwierciedleniem niesłabnącego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, a jednocześnie powracającej stabilizacji otoczenia rynkowego - przyznała Joanna Kowalska-Szymczak MRICS z Syrena Real Estate, cytowana w raporcie. Dodała, że "wydaje się, że w 2017 r. wraca poczucie stabilizacji przy jednoczesnym niesłabnącym zainteresowaniu inwestorów nieruchomościami inwestycyjnymi w Polsce".

Zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych zauważa także Małgorzata Cieślak-Belgy z Reino Partners.

W Polsce pojawili się nowi najemcy, poszukujący znacznej powierzchni biurowej, również na rynkach regionalnych, co wielu obserwatorów rynku uważa za pozytywny dla polskiego rynku efekt Brexitu - przyznała.

Zaznaczyła, że "po kilkumiesięcznym okresie niepewności związanej ze strukturyzacją transakcji i zwrotem podatku VAT, sytuacja na rynku inwestycyjnym powoli się stabilizuje. Kolejni inwestorzy otrzymują zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z zakupem nieruchomości, co uspokaja nastroje inwestorów i wpływa na wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych".

Jak wynika z danych EY, wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2016 roku wyniosła blisko 4,6 mld euro. To najwyższy wynik od rekordowego 2006 roku. Największą część transakcji stanowiły nieruchomości handlowe - 43 proc. i biurowe - 39 proc.

