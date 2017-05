Bank Pekao planuje, że w 2017 roku jego zysk będzie zbliżony do wyniku z 2016 roku - poinformował w środę prezes banku Luigi Lovaglio. Dodał, że w tym roku wartość udzielonych przez bank nowych kredytów detalicznych wyniesie około 15 mld zł.

W środę na konferencji prasowej zaprezentowano wyniki grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2017 roku.

Plany na przyszłe kwartały pozwolą nam zrealizować cel wyniku na koniec roku zbliżonego do wyniku z zeszłego roku - powiedział na prezes.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2017 roku spadł do 349,7 mln zł z 573,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 327,1 mln zł.

Prezes poinformował, że Pekao podtrzymuje, że w 2017 roku wartość udzielonych przez bank nowych kredytów detalicznych wyniesie około 15 mld zł.

Będziemy w stanie osiągnąć cel 15 mld zł w ciągu roku - powiedział prezes.

W raporcie napisano, że kredyty na koniec marca 2017 r. wyniosły 130,1 mld zł i były wyższe o 5,8 proc. niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 9,1 proc. rok do roku i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 3,1 proc. rok do roku.

Łączna wartość nowo udzielonych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne, przekroczyła w I kwartale 2017 roku 4,4 mld zł i była o 58 proc. wyższa w porównaniu do I kwartału 2016 roku.

W 2016 roku wartość nowych kredytów detalicznych udzielonych przez bank wyniosła 14,6 mld zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 7,7 mld zł, a hipotecznych 6,9 mld zł.

Prezes był pytany przez dziennikarzy, czy rozważa rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Byłoby mi miło, gdybym mógł kontynuować - powiedział.

W grudniu 2016 r. PZU i Polski Fundusz Rozwoju poinformowały, że chcą kupić od UniCredit S.p.A. akcje Pekao SA za 10,6 mld zł. Transakcja dotyczy zakupu pakietu obejmującego ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów. W czwartek, 4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8 proc. akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit. W ramach transakcji PZU nabędzie ok. 20 proc. akcji, a PFR - ok. 12,8 proc.

Prezes PZU SA Paweł Surówka w wywiadzie dla PAP pytany o to, czy przewiduje zmiany personale w Pekao, powiedział, że "liczy na współpracę z aktualnym zarządem banku".

Chciałbym, aby wszelkie decyzje były podejmowane w sposób przemyślany, mając przede wszystkim na uwadze ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem oraz interes klientów i wszystkich akcjonariuszy - mówił.

Bank Pekao SA działa od ponad 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Na podst. PAP