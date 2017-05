Pierwszy kwartał 2017 roku zakończył się dla Grupy Energa zyskiem netto przekraczającym 300 milionów złotych – podaje w komunikacie rzecznik prasowych Grupy. To przede wszystkim rezultaty działalności bieżącej i wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz udanej emisji euroobligacji i pozyskaniu środków na nowe inwestycje.

Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa, informując o wysokim zysku, podkreślił, że przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosły ponad 2,7 mln zł i w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku były wyższe o 89 mln zł. – Grupa zawdzięcza to głównie większym o 65 mln zł (wzrost o 6 proc.) niż rok temu przychodom w Segmencie Dystrybucji. Wynik netto Grupy w I kwartale 2017 roku wyniósł 313 mln zł, co stanowi wzrost o 302 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, obciążonego odpisami – informuje Kasprzyk.

Pomorska grupa energetyczna wreszcie chwali się wzrostami i perspektywą rozwoju, czego wyraźnie brakowało inwestorom w latach ubiegłych. Wynik za pierwszy kwartał 2016 r. wyniósł zaledwie 11 mln zł, co poprzedni zarząd tłumaczył zmianami rynkowymi i zmianami regulacji prawnych.

Systematycznie budujemy bezpieczeństwo finansowe Grupy pozyskując nowe, korzystne dla nas instrumenty finansowe. Równolegle prowadzimy proces optymalizacji działania całej Grupy. Zidentyfikowaliśmy obszary, gdzie widzimy potencjał do wyraźnej poprawy efektywności i systematycznie wprowadzamy w nich zmiany. Uważnie oceniamy i analizujemy nasze otoczenie w kraju i za granicą. Chcemy, wszędzie tam, gdzie to możliwe i biznesowo zasadne, wyprzedzać rynek i wprowadzać rozwiązania budujące trwale naszą przewagę konkurencyjną – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa SA.

Energa informuje - EBITDA Grupy w I kwartale tego roku wyniosła 601 mln zł. Była o 7 proc. niższa w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 r. ze względu na obniżenie poziomu EBITDA Segmentów Sprzedaży - o 38 mln zł oraz Wytwarzania - o 29 mln zł. Wzrost EBITDA Segmentu Dystrybucji o 31 mln zł częściowo skompensował powyższe spadki. W I kwartale 2017 r. Grupa Energa uzyskała na bardzo korzystnych warunkach finansowanie w wysokości 300 mln euro w formie 10-letnich euroobligacji, a skala zainteresowania inwestorów przekroczyła czterokrotnie kwotę oferowanych obligacji. Dla ustanowionego programu emisji euroobligacji oraz dla Energa SA agencja ratingowa Moody’s utrzymała długoterminowe ratingi na dotychczasowym poziomie (Baa1 z perspektywą stabilną).

Rozwój przez nowoczesność

W komunikacie prasowym Adam Kasprzyk podkreśla, że Energa widzi szanse na rozwój Grupy m.in. w rozwoju elektromobliności. W I kwartale 2017 r. spółka uruchomiła pierwszy w Polsce carsharing aut elektrycznych oraz kolejny, siódmy już na terenie Trójmiasta punkt do ładowania takich samochodów. W minionym kwartale Energa rozpoczęła w Pelplinie na Pomorzu budowę pierwszego Inteligentnego Parkingu. Grupa podpisała też kolejną umowę na redukcję mocy, co zwiększyło jej potencjał świadczenia usług DSR (czyli zarządzania popytem przy wykorzystaniu negawatów) do 600 negawatów, co jest najlepszym wynikiem w kraju.

W I kwartale 2017 roku na wynik brutto Grupy pozytywny wpływ miała wycena opcji na akcje spółki Polimex-Mostostal S.A. Wycena uwzględniła kurs akcji Polimexu-Mostostal S.A. wg stanu na 31 marca 2017 roku. Podwyższyła ona przychody Grupy z działalności finansowej o 53 mln zł.

Dystrybucja motorem napędowym

Przedstawiciele Grupy Energa podkreślają, że segment dystrybucji, czyli tradycyjny motor rozwoju Grupy Energa, wypracował w I kwartale 2017 roku 88 proc. EBITDA Grupy, dla porównania w pierwszym kwartale 2016 roku było to 77 proc. Przychody ze sprzedaży segmentu dystrybucji w I kwartale tego roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6 proc. O tyle samo wzrosła zarówno EBITDA Segmentu kształtując się na poziomie 530 mln zł, jak i zysk operacyjny, który wyniósł 339 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na sprzedaży usług dystrybucyjnych (ze stratami sieciowymi) o 50 mln zł. Co z kolei wynikało między innymi z korekty opłaty przejściowej PSE i korzystniejszej struktury sprzedaży. Zysk netto w I kwartale 2017 roku był wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego o 21 mln zł.

Ponad 200 mln zł inwestycji

W I kwartale 2017 roku Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 217 mln zł. Obejmowały one rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej. W efekcie inwestycji w I kwartale przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 989 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 5,3 MW nowych źródeł OZE – informuje rzecznik prasowy Grupy Energa.