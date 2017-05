Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego 16 i 26 maja będzie przesłuchiwała kandydatów w konkursie na prezesa i dwóch członków zarządu spółki - powiedział w środę PAP przewodniczący rady nadzorczej Piotr Kwiecień. Aplikacje złożył dotychczasowy cały zarząd Totalizatora

We wtorek RN Totalizatora Sportowego zapoznała się z ponad 30 aplikacjami w konkursie na funkcję prezesa i członków zarządów: odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing oraz odpowiedzialnego za finanse i inwestycje.

Rada nadzorcza 19 kwietnia podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska. Chętni mogli aplikować do 8 maja.

Pierwszy etap został zakończony. Rada nadzorcza wyznaczyła dwa terminy spotkań na przesłuchanie kandydatów - 16 i 26 maja - powiedział Kwiecień.

Jak napisano w ogłoszeniu RN na te stanowiska, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie sprawdzany jego zakres wiadomości nt. m.in. działalności spółki w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz organizowania wyścigów konnych.

Jak dodał Kwiecień, kilka osób z ponad 30 chętnych, nie spełniło wymogów formalnych. W związku z tym, osoby te nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.

Wszyscy członkowie zarządu spółki złożyli swoje aplikacje - powiedział szef RN.

Prezesem spółki jest obecnie Olgierd Cieślik, który został wybrany przez RN Totalizatora Sportowego w połowie marca, a który funkcję tę objął 20 marca. Członkami zarządu są: Radosław Śmigulski, Cezary Godziuk i Grzegorz Sołtysiński.

Jak mówił w ubiegłym tygodniu PAP szef RN spółki:

z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrachunkowy 2016, kończy się kadencja wszystkich organów spółki Totalizatora Sportowego, najpóźniej do 30 czerwca 2017". W związku z powyższym, ogłoszenie rady nadzorczej spółki Totalizator Sportowy o konkursie na trzy stanowiska dotyczy objęcia mandatów w zarządzie na kadencję zaczynającą się na przełomie czerwca/lipca 2017 r." - mówił wówczas.

Od kandydatów na prezesa i członków zarządu Totalizatora Sportowego wymaga się m.in. ukończenia studiów wyższych, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, korzystania w pełni z praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych; osoba taka nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Jak wskazano w ogłoszeniu, dodatkowymi atutami kandydatów będą m.in. "znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, doświadczenie w zakresie zarządzania grupą kapitałową, czynna znajomość języka obcego".

W ogłoszeniu napisano, że w przypadku ubiegania się o stanowisko prezesa, czy członka zarządu spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję prezesa lub członka zarządu spółki, "Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników".

Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego od lutego do połowy marca br. prowadziła konkurs na prezesa firmy, kiedy to rezygnację z pełnionej funkcji złożył Łukasz Łazarewicz. Kierował on spółką przez 10 miesięcy. Konkurs zakończył się wyborem Olgierda Cieślika na prezesa spółki.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO jest spółką Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.

1 kwietnia br. w życie weszła nowa ustawa hazardowa. Resort finansów szacuje, że dzięki niej budżet państwa zyska ponad 15 mld zł w ciągu 10 lat.

SzSz (PAP)