Rząd przygotowuje projekt ustawy o robotyzacji, przewidującej przyspieszenie - do 1 roku - amortyzacji wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Zmniejszy ona wpływy z podatku CIT ok. 1 mld zł rocznie.

Wyjaśnił, że rząd planuje przyspieszenie amortyzacji dotyczącej wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług. Wydatki takie będę mogły być amortyzowane w 100 proc. w ciągu roku podatkowej.

Chodzi o prowokowanie przyspieszenia inwestycji firm w nowe technologie - powiedział Morawiecki dziennikarzom w kuluarach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nasze zamierzenia są takie, że związany z tą ustawą spadek podatku CIT nie przekroczy 1 mld zł w ciągu roku - podsumował wicepremier.

Na podst. ISBNews