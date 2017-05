Przez ostatni rok, odkąd Ministerstwo Rozwoju stało się odpowiedzialne za wdrażanie w Polsce tzw. Planu Junckera, zrobiliśmy kolosalny krok do przodu w wykorzystaniu środków z tego programu - mówił wiceminister rozwoju Witold Słowik w katowickiej debacie poświęconej wykorzystaniu środków w ramach planu szefa KE.

Luka w ściągalności podatku VAT zwiększyła się z poziomu około 10 mld zł w 2008 r. do około 40 mld zł w 2016 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada zdecydowaną walkę z karuzelami vatowskimi i próbami wyłudzeń podatków

Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,2 proc. w tym roku, prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Oznacza to podtrzymanie prognozy z listopada ub.r. EBOR spodziewa się wzrostu na tym samym poziomie w Polsce także w 2018 r.

Komisja Europejska jest gotowa wspierać finansowo regiony, wobec których podjęto by decyzję o zamknięciu kopalni węglowych - zadeklarował w wywiadzie dla PAP przed wizytą w Polsce wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz. "Nie jadę z misją, by zmusić Polskę do wycofywania się z węgla - dodał.