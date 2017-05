Potrzebne jest większe zaangażowanie samorządów w przedsięwzięcia gospodarcze na szczeblu lokalnym - powiedział w czwartek w Katowicach wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wskazał, że kluczowe są tu projekty innowacyjne, sprzyjające rozwojowi.

Podczas czwartkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconej stykowi samorządu i biznesu wiceminister Kwieciński akcentował, że dotychczasowy udział samorządów w procesach rozwojowych jest sukcesem polskiej polityki rozwojowej od wielu lat. Samorządy bardzo silnie uczestniczą np. w budowaniu infrastruktury, zarządzaniu procesami zdrowia czy edukacji.

Wiceminister wskazał tu na dotychczasowe doświadczenia samorządów w rozwoju przedsiębiorczości; dzięki temu, że uczestniczyły w zarządzaniu projektami i programami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości - na wszystkich szczeblach, od regionalnego do gminnego.

Podkreślił, że to zamierzenie zostało silnie zaznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; są także już dobre przykłady - zazwyczaj na poziomie miast dużych i średnich.

Rząd zapewnia też lub przygotowuje rozwiązania wspierające tego typu działania samorządów - w polityce rozwoju, programach czy instrumentach wsparcia.

Tego typu współpraca może być realizowana np. z Regionalnych Programów Operacyjnych, wspieranych ze środków rządowych i unijnych; samorządy, nauka i biznes mogą również uczestniczyć w przedsięwzięciach wspieranych na poziomie unijnym, np. z programu Horyzont 2020 czy plan Junckera czy też prowadzonych w formule PPP.

Aby ramy współpracy samorządu z biznesem były łatwiejsze, potrzebne są rozwiązania, ułatwienia prawne. Rząd chce tu wprowadzić m.in. zmiany do tzw. ustawy wdrożeniowej dotyczącej Regionalnych Programów Operacyjnych służące łatwiejszemu korzystaniu przez beneficjentów z tych środków.

Zmiany mają być też związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej - w ub. roku rząd przeprowadził tzw. małą ustawę o innowacyjności; obecnie przygotowywana jest ustawa właściwa. Przygotowywane są też zmiany dotyczące formuły PPP, szereg zmian dotyczących przedsiębiorców - część pakietu stu zmian dla przedsiębiorców czy konstytucji biznesu.

Wszystkie one mają prowadzić i do łatwiejszego przygotowywania i prowadzenia tego typu przedsięwzięć, ale również do zachęt i do tego, żebyśmy w większym stopniu korzystali z innowacji nie tylko w samym biznesie, ale też przez administrację - nie tylko rządową, ale również w znacznie większym stopniu samorządową - podkreślił Kwieciński.