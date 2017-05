Powinniśmy stawiać w przyszłości na większe projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - ocenił w czwartek w Katowicach dyrektor departamentu ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju Paweł Szaciłło

Podczas czwartkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconej stykowi samorządu i biznesu Szaciłło m.in. zastrzegł, że polski rynek transakcji PPP nie jest jeszcze rozwinięty zgodnie z oczekiwaniami.

Mamy, co prawda w Polsce 112 zawartych i realizowanych umów, ale większość z nich jest jednak na etapie dość wstępnym. Wartość tych umów także różni nas od innych krajów, gdzie ta formuła jest rozwijana. Mamy małe projekty, tak naprawdę ponad 40 proc. wszystkich tych 112 umów to projekty poniżej 5 mln zł - zdiagnozował dyrektor.

Jeśli chodzi o efektywność i udowodnienie, że PPP może wnieść dużo i nowego i poprawić zasadniczo jakość usług, zdecydowanie powinniśmy stawiać na nieco większe projekty w przyszłości - podkreślił Szaciłło.

Zrelacjonował, że w Polsce dominuje dotąd formuła koncesji na roboty i usługi; szczególnie często wykorzystują ją samorządy. Jednocześnie projekty tego typu nie są proste - wiążą się z wieloma trudnościami szczególnie w fazie przygotowania. Obecnie tylko jedna czwarta postępowań mających na celu wybór partnera prywatnego kończy się podpisaniem umowy.

To o czymś świadczy; pokazuje, że rzeczywiście jeszcze wiele pracy przed nami, choć z drugiej strony, gdy porównać tę statystykę z innymi krajami, gdzie tego typu formuły są rozwinięte, nie jest aż tak źle" - przyznał dodając, że zmieniać to mają obecne działania dotyczące PPP, w tym przedstawiona już rządowi przez MR polityka w tym zakresie.

Szaciłło podkreślił, że zmiany zostały poprzedzone diagnozą, która wykazała, że "nie jest rewelacyjnie jeśli chodzi o przygotowanie projektów". Przypomniał, że MR m.in. dedykuje i opłaca doradztwo wybranym projektom PPP, stając w pewnym sensie między samorządem i partnerem prywatnym i próbując w dialogu pogodzić ich interesy.

Przypomniał, że w takich sytuacjach sektor prywatny niecierpliwi się, dialog przedłuża się; inwestorzy widząc różne wizje projektu składają oferty uwzględniające związane z tym ryzyka i wysokie koszty, co skutkuje np. umarzaniem postępowań.

Co robimy - wspieramy projekty konkretne. Również chcemy trochę dodać odwagi samorządom poprzez tzw. certyfikację projektów - powiedział wyjaśniając, że każdy samorząd może zwrócić się w tym kontekście do MR, a ew. otrzymany certyfikat jednocześnie da wskazówki co do realizacji, a także może być pomocny w razie kontroli.