Coraz częściej wypłata gotówki ze sklepowej kasy jest głównym motywem wizyty w sklepie konsumenta, który tylko przy okazji robi małe zakupy. Twierdzi tak już 48 proc. ankietowanych (28 proc. dwa lata wcześniej). Dla sprzedawców główną motywacją do wdrożenia cashback jest chęć pozyskania nowych klientów (59 proc.). W 2015 r. wskazywało na nią zaledwie 12 proc. badanych, co oznacza znaczny wzrost świadomości korzyści biznesowych z oferowania tej usługi w ciągu ostatnich dwóch lat - wynika z badania przeprowadzonego wśród właścicieli i kierowników sklepów, na temat oceny funkcjonowania usługi „Płać kartą i wypłacaj” (cashback) w ich placówkach

Dziś niemal co trzeci badany (31 proc.) zdążył już zauważyć realny wpływ wprowadzenia usługi na zwiększenie liczby klientów w swojej placówce. Widać zatem, że usługa cashback ma więc bezpośredni wpływ na zwiększenie obrotów w sklepie i pozyskanie nowych klientów.

Drugim najczęstszym powodem wdrożenia usługi deklarowanym przez ankietowanych w badaniu Mastercard detalistów jest chęć zwiększenia zadowolenia dotychczasowych klientów (48 proc.).

Wśród korzyści z usługi „Płać kartą i wypłacaj”, właściciele i kierownicy sklepów doceniają także możliwość uatrakcyjnienia oferty, budowania lojalności konsumentów, zwiększenia sprzedaży oraz zyskania przewagi konkurencyjnej. Wspomniane zalety przekładają się na ogólną satysfakcję detalistów z wdrożenia usługi cashback – 70 pro. z nich poleciłoby ją innym sprzedawcom.

Z każdym rokiem usługa ‘Płać kartą i wypłacaj’ zyskuje na popularności, a potencjał jej rozwoju pozostaje bardzo wysoki. Konsumenci przekonują się do niej, ponieważ pozwala podjąć gotówkę nawet wtedy, gdy w pobliżu nie ma bankomatu czy oddziału banku. Jest też wygodna i można z niej skorzystać przy okazji codziennych zakupów. Po cashback sięgają już nie tylko osoby młode, naturalnie bardziej otwarte na nowe rozwiązania, ale również bardziej konserwatywni konsumenci – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Większa świadomość wśród konsumentów

Ankietowani właściciele i kierownicy sklepów podkreślają, że zauważają coraz większą świadomość i zainteresowanie wypłatami gotówki wśród konsumentów. Coraz częściej, gdy chcą oni skorzystać z usługi cashback, sami pytają o taką możliwość (62 proc.), co dowodzi, że już o niej słyszeli, wiedzą, jak działa, i zdążyli przekonać się o jej zaletach.

Konsumenci doceniają w usłudze „Płać kartą i wypłacaj” możliwość wypłaty konkretnej, potrzebnej im sumy. Zdaniem detalistów właśnie to jest najpopularniejszym motywem korzystania z usługi przez ich klientów (37 proc.).

Warto pamiętać, że ze sklepowej kasy można wypłacić nawet niewielką, jak również „nierówną kwotę”, co daje konsumentowi dużą swobodę w korzystaniu ze swoich finansów. Dodatkowo, w ubiegłym roku Mastercard podwyższył limit pojedynczej wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj” z 300 do 500 złotych.

Oprócz wspomnianej elastyczności, konsumenci wypłacają gotówkę w sklepie przez zwykłą ciekawość (26 proc. odpowiedzi), co może oznaczać, że jeszcze nie korzystali z tego rozwiązania, ale chcą je wypróbować. Innym częstym powodem jest brak bankomatu w najbliższej okolicy (25 proc. odpowiedzi).

Cashback rośnie w siłę

Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego potwierdzają wzrost popularności usługi cashback. Na koniec 2016 r. można było z niej skorzystać w 109 tys. punktów handlowo-usługowych, podczas gdy rok wcześniej było to 93 tys. (wzrost o 17 proc. w skali roku). Oznacza to, że już w ponad co czwartym z 419 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności bezgotówkowe, można skorzystać z cashback.

Rosnące zainteresowanie usługą jest widoczne w coraz większej częstotliwości wypłat. 37 proc. detalistów ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że wzrosła ona w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy tylko 3 proc. uważa, że spadła.

W efekcie, już w niemal połowie placówek (49 proc.) z „Płać kartą i wypłacaj” korzysta więcej niż 10 osób tygodniowo.

Potwierdzają to dane NBP za rok 2016. Liczba wszystkich wypłat wyniosła wtedy 11,3 mln, czyli o 44 proc. więcej niż w 2015 r. Z kolei wartość wszystkich wypłat wyniosła 1,2 mld zł, czyli o 54 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według danych NBP, średnia wartość pojedynczej wypłaty utrzymuje się na podobnym, relatywnie niskim poziomie, który na koniec 2016 r. wyniósł 112 zł. Potwierdza to wniosek z badania Mastercard, że konsumenci coraz częściej decydują się podejmować niewielkie sumy. Według ankietowanych liczba klientów wypłacających kwoty poniżej 25 zł wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat (15 proc. odpowiedzi, w porównaniu z 11 proc. w 2015 r.).

Dobrze poinformowani detaliści zachęcają klientów

Wiedza na temat usługi cashback jest większa również w przypadku detalistów, którzy czerpią ją przede wszystkim od agentów rozliczeniowych (72 proc. wskazań). To potwierdza wiodącą rolę tych ostatnich, nie tylko w oferowaniu wdrożenia usługi w sklepach, ale również w informowaniu sprzedawców o jej zaletach i możliwościach, a także o sposobie obsługiwania wypłat.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła rola i efektywność pracowników sklepów w informowaniu i zachęcaniu klientów do skorzystania z usługi. Sprzedawcy robią to częściej (46 proc., w porównaniu do 42 proc. w 2015 r.), a konsumenci coraz częściej decydują się skorzystać z cashback po poleceniu przez kasjera (17 proc. odpowiedzi, w porównaniu do 8 proc. w 2015 r.).

Cashback pojawił się na polskim rynku w 2006 r., umożliwiając wypłatę gotówki ze sklepowej kasy przy płaceniu za zakupy kartą.