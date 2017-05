Sto firm prezentuje swe innowacyjne pomysły na biznes podczas europejskich dni startupów European Start-up Days, które w czwartek rozpoczęły się w Katowicach. Można zobaczyć nowoczesne aplikacje, systemy oraz urządzenia

Impreza jest miejscem spotkania startupów z korporacjami, instytucjami finansowymi, podmiotami wsparcia biznesu i ekspertami; firmy prezentują się na stanowiskach i przed publicznością oraz biorą udział w konkursie. Przedsięwzięcie towarzyszy odbywającemu się w stolicy Górnego Śląska Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Spośród blisko 200 startupów, ubiegających się o możliwość prezentacji w Spodku, wybrano sto najciekawszych. Wśród tych innowacyjnych pomysłów znalazły się aplikacje i systemy np. do zarządzania małą produkcją, przesyłania faktur i archiwizacji danych czy robienia zakupów. Są też firmy oferujące nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystujące drony czy druk 3D. 18 wybranych startupów będzie rywalizować o zwycięstwo w swoich kategoriach.

Jednym z prezentowanych pomysłów na biznes jest bezwodna myjnia samochodowa, działająca od pół roku na terenie Śląska.

Tłumaczył, że środki wykorzystywane do mycia samochodów w ten nietypowy sposób bazują na polimerach i wosku.

Oddzielają one brud od lakieru, potem my ten brud ściągamy i myjemy. Wykorzystujemy ok. 300-400 mililitrów środka specjalistycznego, tak że w porównaniu z myjniami, które wykorzystują 60-100 litrów wody do umycia samochodu, to jest naprawdę ekologiczne rozwiązanie; po prostu dbamy o środowisko i czas klienta - dodał.