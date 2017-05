Ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową - przekonywał w czwartek prezydent Andrzej Duda. Od 1 października tego roku wybór momentu przejścia na emeryturę stanie się dla Polaków wyborem autentycznym - dodał.

Prezydent razem z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską i przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno-informacyjną "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Prezydent zwrócił uwagę, że wszyscy ekonomiści i specjaliści od spraw społecznych są zgodni, że wzrost zamożności społeczeństwa przekłada się na wydłużenie życia obywateli, "co w efekcie oznacza przynajmniej potencjalnie możliwość dłuższej aktywności zawodowej".

Ale nie tyle istotny jest ustawowy wiek przejścia na emeryturę, co naprawdę rzeczywiste znacznie ma efektywny wiek przejścia na emeryturę - mówił prezydent. Jak podkreślał, w dużej mierze ma on charakter zindywidualizowany - jest związany z uwarunkowaniami konkretnego człowieka, przekonaniami i potrzebami życiowymi, rodzinnymi, z możliwościami zdrowotnymi, a także "na samym końcu z jego osobistą wolą".

Dlatego ta idea, że powinien zostać wprowadzony przede wszystkim wybór, że ludzie powinni mieć wybór, co do momentu zakończenia aktywności zawodowej i co do przejścia na emeryturę; że ustawowy wiek emerytalny powinien być momentem, w którym obywatel uzyskuje prawo do przejścia na emeryturę, prawo do zakończenia aktywności zawodowej" - powiedział Duda.