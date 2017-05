** Kopalnie należące do grupy energetycznej Tauron w pierwszym kwartale tego roku wydobyły o jedną czwartą więcej węgla niż w tym samym czasie przed rokiem. Wzrosła też sprzedaż tego surowca - oprócz bieżącego wydobycia, nabywców znalazł również węgiel ze zwałów.

W czwartek, podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zarząd Tauronu skomentował wyniki spółki za pierwszy kwartał tego roku. Wiceprezes Marek Wadowski podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że 2017 r. grupa zamierza zamknąć dodatnim wynikiem (na poziomie EBITDA) w segmencie wydobycia węgla, wobec strat w tym obszarze w ubiegłym roku.

W pierwszym kwartale br. w tym segmencie mieliśmy jeszcze stratę, spodziewamy się jednak, że na koniec roku wynik będzie dodatni. Jest to możliwe dzięki temu, że w kolejnych kwartałach zakładamy wzrost produkcji węgla; widzimy też, że sytuacja rynkowa dla tego segmentu jest korzystna – ocenił wiceprezes podczas konferencji prasowej. Od drugiego kwartału br. zarówno produkcja węgla, jak i wyniki segmentu wydobycie, będą rosły - zapewnił prezes grupy Filip Grzegorczyk.

W pierwszym kwartale br. kopalnie Tauronu wyprodukowały ponad 1,5 mln ton tzw. węgla handlowego, wobec przeszło 1,2 mln ton w tym samym czasie przed rokiem. Sprzedaż węgla zbliżyła się do 1,8 mln ton, wobec ponad 1,2 mln ton rok wcześniej (wzrost o 46,5 proc.). Wzrost jest wynikiem zarówno zwiększenia produkcji, jak i sprzedaży 276 tys. ton węgla zalegającego wcześniej na przykopalnianych zwałach.

Tegoroczny wzrost produkcji wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydobycia węgla w kopalni Brzeszcze, włączonej do grupy z początkiem ubiegłego roku. Pomogły też korzystne warunki górniczo-geologiczne oraz bardziej efektywny układ ścian wydobywczych we wszystkich kopalniach grupy - oprócz Brzeszcz są to zakłady górnicze Sobieski i Janina.

Wiceprezes Wadowski ocenił, że ujemny wynik w segmencie wydobycia węgla w pierwszym kwartale to efekt przede wszystkim nakładów poniesionych w tym okresie na prace przygotowawcze, przede wszystkim drążenie nowych chodników, których powstało w pierwszym kwartale ponad 1,2 km. Prezes zapewnił, że tego typu prace są pod szczególnym nadzorem spółki, ponieważ od ich terminowej realizacji zależy udostępnianie nowych pokładów, co prowadzi do zakładanego wzrostu produkcji węgla.

Tauron kontynuuje inwestycje w swoich kopalniach: budowę poziomu 800 m w kopalni Janina (prace są zaawansowane w ponad 50 proc. i mają potrwać do 2020 r.), budowę szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (20 proc. zaawansowania, do 2023 r.) oraz program inwestycyjny w kopalni Brzeszcze (zaawansowany w 21 proc., do 2025 r.). W pierwszym kwartale na inwestycje w segmencie wydobycia wydano 29 mln zł.

Wadowski potwierdził, że obecnie na rynku widoczna jest presja na wzrost cen węgla, przy braku presji na wzrost cen energii. Tauron spodziewa się, że w drugiej połowie tego roku grupa odczuje presję cenową jeśli chodzi o ceny węgla.

Segment wydobycia węgla objęty jest także realizowanym przez grupę Tauron programem poprawy efektywności, który w latach 2016-2018 ma dać łącznie ponad 1,3 mld zł oszczędności, z czego 255 mln w kopalniach. Obecnie w segmencie wydobycia stan realizacji tego planu Tauron ocenia na 43 proc. - dzięki restrukturyzacji zatrudnienia (w pierwszym kwartale było niższe o prawie 280 osób), zwiększeniu elastyczności i optymalizacji inwestycji zaoszczędzono dotąd w sumie ok. 109 mln zł.

Kopalnie grupy skupione są w spółce Tauron Wydobycie. Obok Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i kopalni Bogdanka, jest to obecnie jeden z największych producentów węgla w Polsce.

Na podst. PAP