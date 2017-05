Opublikowany dziś przez GUS drugi szacunek potwierdził stabilizację poziomu rocznej inflacji w kwietniu. Wbrew oczekiwaniom w ujęciu miesięcznym nie wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych – komentuje dane o kwietniowej inflacji Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Jak poinformował GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3 proc. a w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku o 2,0 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami natomiast wzrosły ceny odzieży i obuwia, co o tej porze roku podyktowane jest czynnikami sezonowymi (wprowadzanie do sklepów kolekcji wiosenno-letniej). Wzrosły także ceny użytkowania mieszkań i nośników energii, co z kolei miało związek z podwyżką od 1 kwietnia br. cen gazu dla gospodarstw domowych. Wzrosły wreszcie ceny w kategorii „transport”, ale wynikało to głównie z wyższych cen w lotnictwie pasażerskim oraz wyższych cen samochodów, podczas gdy ceny paliw do prywatnych środków transportu obniżyły się – napisała ekonomistka w komentarzu.