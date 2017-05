Resort finansów znalazł w kwietniu nabywców na obligacje detaliczne za łączną kwotę wynoszącą prawie 516 mln zł. Najchętniej kupowanymi oszczędnościowymi papierami dłużnymi były obligacje 4-letnie – poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Ministerstwo sprzedało Papiery 2-letnie za 226,4 mln zł, 3-letnie za 13,9 mln zł, 4-letnie za 245,7 mln zł i 10-letnie za 29,3 mln zł.

Kwietniowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych potwierdza, notowany od kilku miesięcy, wzrost zainteresowania tą formą oszczędzania. Wartość nabytych obligacji przekroczyła pół miliarda złotych (516 mln zł) i jest to najwyższy wynik w tym roku. Łączna sprzedaż, po czterech miesiącach, zbliża się do poziomu 2 miliardów złotych (1.906 mln zł), co oznacza wysoką średnią miesięczną sprzedaż na poziomie 476 mln zł – znacznie powyżej średniej w roku ubiegłym. Kwiecień to kolejny miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż obligacji 4-letnich przekroczyła sprzedaż obligacji 2-letnich. Produkty, które przynoszą zysk i jednocześnie zabezpieczają oszczędności przed inflacją były najchętniej wybierane i stanowiły ponad 53 proc. wszystkich obligacji sprzedanych w kwietniu – komentuje Piotr Nowak, wiceminister finansów