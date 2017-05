Wprowadzenie tzw. split payment doprowadzi do wzrostu dochodów sektora finansów publicznych w sumie o 82 mld zł do 2028 r. - wynika z opublikowanej w piątek tzw. oceny skutków regulacji do projektu ustawy Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu podzielonej płatności VAT.

W 2018 r. do budżetu państwa z tytułu wdrożenia split payment miałoby trafić 419 mln zł. Później, jak wynika z wyliczeń MF, kwota ta stopniowo, wzrosła by do 9 mld zł rocznie w 2023 r., stabilizując się na tym poziomie w kolejnych latach.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej split payment napisano, iż proponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu.

Projekt przewiduje system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku podatników, którzy skorzystają ze split payment nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej.

Źródło: stooq.pl, sek