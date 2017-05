Szef MSZ Niemiec Sigmar Gabriel opracował program pogłębienia współpracy między Berlinem a Paryżem, przewidujący m. in. wspólny niemiecko-francuski fundusz inwestycyjny oraz reprezentującego oba kraje wspólnego komisarza UE - podał w sobotę "Der Spiegel".

Redakcja "Spiegla" powołuje się na opracowany w niemieckim MSZ program "Elysee 2.0 - Nowe impulsy dla niemiecko-francuskiej współpracy", którego projekt powstał w czwartek - cztery dni po zwycięstwie Emmanuela Macrona w drugiej rundzie wyborów prezydenckich we Francji.

Dokument przewiduje wzmocnienie strefy euro z odrębnym budżetem, a także wspólny niemiecko-francuski fundusz inwestycyjny wspierający projekty w takich dziedzinach jak badania naukowe, infrastruktura komunikacyjna i cyfryzacja. Fundusz miałby być finansowany, zdaniem Gabriela, z rezerwy budżetowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zamykania elektrowni atomowych - czytamy w "Spieglu".

"Powinniśmy wspólnie rozważyć możliwości kontynuowania Traktatu Elizejskiego" - twierdzi Gabriel.

Szef niemieckiej dyplomacji zaproponował, by po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego Niemcy i Francja mianowały jednego komisarza. Oba kraje mogłyby ponadto wyznaczać wspólnych przedstawicieli w międzynarodowych gremiach, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Plan Gabriela przewiduje też wspólne niemiecko-francuskie projekty w europejskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Szef MSZ opowiedział się za "wspólnymi strukturami wojskowymi finansowanymi z europejskiego funduszu obrony".

"Każdy działający z powodzeniem obszar walutowy na świecie dysponuje wspólnym budżetem, kontrolowanym przez parlament, wspólnym ministrem finansów jak również wspólnymi standardami zabezpieczenia socjalnego i opodatkowania" - cytuje "Spiegel" z projektu dokumentu.

"Jeżeli francuski prezydent ma odwagę, by w wieczór wyborczy wysłać jednoznaczny proeuropejski sygnał, to Niemcy muszą mieć odwagę, by przemyśleć swoje tkwiące w martwym punkcie stanowisko dot. Unii Walutowej i otworzyć się na niemiecko-francuski kompromis dotyczący trwałej i stabilnej architektury euro" - napisał Gabriel.

Macron przyjedzie w poniedziałek, dzień po zaprzysiężeniu, do Berlina, gdzie spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Traktat elizejski zapoczątkował bliską współpracę między Niemcami i Francją. Podpisany został 22 stycznia 1963 przez prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a i kanclerza RFN Konrada Adenauera. Uważany jest za symbol francusko-niemieckiego pojednania.

PAP/ as/