Minister energii skierował na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o rynku mocy. Resort chce, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2018 r. Mają one zapewnić bezpieczne dostawy energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Projekt - jak napisano w poniedziałkowym komunikacie resortu - uwzględnia wnioski z analizy zgłoszonych uwag w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Prace nad ustawą trwają od początku 2016 r.

ME podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić ciągłe i stabilne dostawy energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych. "Rynek mocy stworzy efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych w energetyce. To rozwiązanie będzie istotnym narzędziem dostosowywania sektora energetycznego do wyzwań, przed jakimi stanie on w najbliższym czasie, w tym konieczności sprostania wymogom środowiskowym wprowadzanym przez Unię Europejską" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

Rynek mocy to rodzaj pomocy publicznej polegającej na tym, że wytwórcy energii otrzymują pieniądze nie tylko za energię dostarczoną, ale też za gotowość jej dostarczenia. Ma on stworzyć zachętę do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do odstąpienia od zamiaru przedwczesnego wycofywania z eksploatacji istniejących źródeł wytwórczych.

PAP/ as/