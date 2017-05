Liczba upadłości firm ogłoszonych w kwietniu br. wyniosła 43, czyli o 2,4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 20,4 proc. mniej niż w kwietniu 2016 r., wynika z danych cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w kwietniu 2017 r. ogłosiły upadłość 43 przedsiębiorstw - o 2,4 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o -20,4 proc. mniej niż w kwietniu 2016 r. W kwietniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,18 proc.), natomiast najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (0,20 proc.). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po kwietniu utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca w wysokości 0,80 proc., przed rokiem w kwietniu wynosiło ono 0,92 proc. - czytamy w informacji KUKE.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 569 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -1,9 proc. (580 upadków). Przed rokiem, w kwietniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 685. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,9 proc., podało KUKE.

Korporacja przypomniała, że przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7 proc. oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4 proc. prognozuje, iż w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednak już wiadomo, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie wyższy, co daje nadzieję, że upadłości będzie mniej.

ISB, MS