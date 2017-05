Nowe technologie są coraz częściej obecne w naszej codzienności. Jest bardzo wiele sposobów oddziaływania nowych technologii na praktykę stosowania i tworzenia prawa w Polsce. Najbardziej pożądane przez inwestorów technologie zakłócają i zmieniają rzeczywistość.

Prawo wg oczekiwań powinno być stabilne i przewidywalne, ale najczęściej nie nadąża ono za nowymi technologiami. W ten sposób pojawia się cały szereg okoliczności, które wymagają szybkich prac legislacyjnych.

– Potrzebne są modyfikacje systemu prawnego, które pozwolą wdrażać nowe technologie – powiedział Rafał Stroiński, partner w kancelarii JSLegal – Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy przepis prawa powstały kilka lat temu – w innej rzeczywistości ekonomicznej, technologicznej i gospodarczej – przez przypadek uniemożliwia wprowadzenie nowej – społecznie uważanej za potrzebną – technologii. Technologia jest używana przez administrację rządową do modyfikacji stosowania i tworzenia prawa – przykładem jest prawo podatkowe. Zarzuty i krytyczne uwagi wobec prawa podatkowego są zgłaszane od wielu lat, prowadzone w tej chwili prace porządkujące zmierzają do poprawienia skuteczności i efektywności w przestrzeganiu prawa przez podatników. Bez wątpienia dają bardzo duże narzędzie kontroli dla administracji podatkowej – co jest słuszne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. To też może tworzyć określone ryzyka i ważna rolą dla prawników będzie identyfikacja tych obszarów – dodał Stroiński.

