To bardzo dobra wiadomość, że w I kw. 2017 roku nastąpił wyraźny wzrost PKB. Jestem przekonany że to rezultat zarówno dużego optymizmu Polaków jak i poprawy dynamiki aktywności inwestycyjnej, a także działań naszego rządu, które wzmacniają atrakcyjność inwestycyjną, innowacje i jakość wzrostu PKB Polski – skomentował dane GUS Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju.

Szczególnie ważne jest, że z owoców wzrostu gospodarczego korzystają polskie rodziny. Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania wydatków konsumpcyjnych oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Zarobki rosną a fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale był o ponad 9,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Spada bezrobocie które wynosi dziś 7,7 proc.. Tak niskiego nie notowano od 27 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest nie tylko na poziomie ogólnopolskim, lecz również we wszystkich województwach. Spadek bezrobocia w Polsce jest wyższy niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do sześciu państw Unii o najniższej stopie bezrobocia. Zahamowaliśmy też niebezpieczny i utrzymujący się w ostatnich latach wzrost poziomu nierówności w Polsce i powstrzymaliśmy spadek inwestycji. O wiele szersze grupy naszego społeczeństwa mogą dziś korzystać z owoców wzrostu gospodarczego – ocenia Morawiecki.