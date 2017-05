Popyt wewnętrzny i ożywienie w inwestycjach były główną przyczyną przyspieszenia gospodarczego w I kwartale tego roku – oceniają ekonomiści. Oczekują jednocześnie dalszego przyspieszenia dynamiki PKB.

GUS podał - według „szybkiego” szacunku, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kw. 2017 r. przyspieszyło znacznie osiągając poziom 4,0 proc. w ujęciu rocznym z 2,5 proc. w IV kw. 2016 r.

Jest to pierwszy kwartał, gdzie rzeczywiście oceniam, iż występuje pozytywny wpływ wszystkich segmentów gospodarki na tempo wzrostu gospodarczego. Czy będzie to tendencja, która się utrzyma - jest za wcześnie, by o tym mówić - powiedziała Maria Jeznach, dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).