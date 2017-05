Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich i od połowy 2018 r. eliminują z obiegu zwolnienia papierowe. O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP podało, że wśród podpisanych w poniedziałek ustaw znalazła się nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienia w formie elektronicznej wystawiane są od początku 2016 r. Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza; bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze - uzasadniał zmiany resort rodziny i pracy, który opracował nowelizację.

Po wejściu zmian w życie będzie można uwierzytelniać elektroniczne zwolnienia przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie bezpłatne i prostsze. Na profilu lekarza w ZUS Zakład udostępni dane ubezpieczonych, gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie można stosować również do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

W Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich, jeśli są one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia - uzasadniał sens zmian resort rodziny i pracy. By ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu - taki dostęp zapewnia właśnie zwolnienie wystawione w formie elektronicznej - tłumaczył wiceminister.

Według resortu, z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy do tej pory przestawiło się na formę elektroniczną wystawiania zwolnień mniej niż 3 proc.

Ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

SzSz(PAP)