Profil Zaufany (eGO) można aktywować, odwiedzając dowolną z 4,5 tys. placówek pocztowych. To jeden z pierwszych efektów porozumienia, jakie podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji Poczta Polska, należąca do niej spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe - Envelo oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Jak poinformowała Poczta Polska, profil może założyć każdy dorosły obywatel, uwierzytelniając swoje dane poprzez założenie Konta Zaufanego na pocztowej platformie cyfrowej Envelo. Wystarczy z dowodem osobistym odwiedzić najbliższą placówkę pocztową i bez żadnych opłat utworzyć Konto Zaufane Envelo. Swój wirtualny profil na stronie envelo.pl można także założyć w domu, a później tylko poddać go weryfikacji na poczcie, potwierdzając tożsamość dokumentem osobiście.

Obywatel powinien mieć dostęp do urzędu online, dzięki temu może załatwiać swoje sprawy w dogodnym dla niego momencie. Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji publicznej w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerza kompetencje cyfrowe obywateli, powszechnie dostępne przez internet i sieć placówek pocztowych. Profil Zaufany na platformie Envelo to nasz sukces i efekt współpracy z administracją rządową, z Ministerstwem Cyfryzacji - poinformował prezes Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe Paweł Usidus.